Jaume Masiá, tras ser campeón del mundo en Moto3: "Les joda o no, ha ganado un español"

Jaume Masiá confirmó la proeza en el Gran Premio de Qatar y se proclamó campeón del mundo de Moto3 tras una espectacular y vibrante carrera. La prueba tuvo de todo, con actitudes muy agresivas de los pilotos implicados que llegaron al límite y con un final de lo más feliz para el piloto de Leopard.

Se mostró exultante el valenciano tras su impresionante éxito en la categoría pequeña del Mundial de motociclismo, pero también dio rienda suelta al cabreo que llevaba dentro y a la tensión vivida después de una carrera tan apretada. Fue preguntado sobre su disputa en el asfalto con el japonés Ayumu Sasaki, su rival por el título, y apuntó que no estaba jugando todo lo limpio que debería.

De hecho, la Dirección de Carrera se metió en medio de la disputa y eso terminó por caldear los ánimos de Masiá: "Mi intención era seguir dándole caña a Sasaki, tenía unas ganas increíbles. Al final, me han calmado aunque él también seguía haciendo el guarro, así que me parece muy injusto. Ya desde Malasia teníamos una estrategia con Adrián y me parece vergonzoso e inaceptable que la Dirección de Carrera se rebaje a este nivel de decirnos que Adrián no podía seguir a Sasaki diciéndonos que no podía molestarle".

🗣️ Jaume Masià no se muerde la lengua tras proclamarse campeón en el micrófono de DAZN de @izaskunruiz



"Mi intención era seguir dándole caña a Sasaki. Él también seguía haciendo el guarro"



"Les joda o no ha ganado un español"#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PzsGH4Myzd — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

El final de toda esta respuesta fue todavía más contundente, porque el nuevo campeón del mundo de Moto3 se fue calentando cada vez más y más a medida que iba hablando un poco más: "No sé qué pensar sobre esto. Al final, les joda o no, ha ganado un español y es lo que hay", sentenció.

Sasaki, el gran rival

Jaume Masiá se disputó el título en este Gran Premio de Qatar mano a mano con el japonés Ayumu Sasaki. El valenciano tenía muy claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de derrotarle: "Mi ego y mi persona no me podían permitir que me ganara. Visto que nadie me ha ayudado durante todo el año, iba a depender de mí. Lo he luchado con muchas ganas y la sensación que tenía es que hubiera luchado 20.000 vueltas más".

Pletórico de confianza y en un gran estado de forma, su éxtasis se disparó peleando por el título Mundial de Moto3: "En ningún momento me he cansado, he tenido una fuerza increíble en toda la carrera. Sabía que lo iba a conseguir", sentenció.

Masiá, en cabeza del grupo. REUTERS

Por otra parte, el nuevo campeón del mundo de Moto3 describió sus sensaciones tras este gran éxito: "Es una sensación increíble, son muchos años luchando y entrenando y haciéndome daño, sin saber si iba a seguir corriendo o no. Quiero dar las gracias al equipo por la confianza que me han dado, también a la gente que está en casa, a mis padres".

Tuvo también un espacio para acordarse de mucha gente en estos momentos tan especiales: "Se lo dedico con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por todo lo que han hecho por mí. Todos me han ayudado mucho, no puedo decir otra cosa que gracias a todo el mundo", finalizó el piloto español.

