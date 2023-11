Jorge Martín confía en sus posibilidades: gana la carrera al sprint en Qatar y recorta a Pecco Bagnaia

El primer asalto de los cuatro que quedan para determinar al campeón del mundo de MotoGP ha dejado claro que el título tendrá que esperar a Valencia porque Jorge Martín confía en sus posibilidades y está haciendo todo lo que está en sus manos para luchar hasta el final. El español ha dejado herido a Pecco Bagnaia tras sumar su octava victoria al sprint en el Gran Premio de Qatar y recortarle siete puntos al italiano, que tras finalizar quinto continúa al frente de la clasificación general con siete puntos de ventaja cuando todavía hay 62 en juego.

“Desde la primera vuelta tuve problemas con el neumático trasero. Lo intenté todo para no perder demasiados puntos, pero al final terminé quinto y Jorge ganó. Lo que me cabrea es que, una vez más, hacemos un fin de semana en el que trabajamos muy bien. Somos rápidos y afrontamos la carrera con opciones de ganar, pero luego me encuentro con unas sensaciones completamente distintas a las normales”, se lamentó Bagnaia, a quien Martín ha puesto contra las cuerdas.

El duelo entre los dos únicos candidatos al título comenzó en la primera frenada. Ambos arrancaban desde la segunda fila, pero Martín llegó a la primera curva por delante de su rival. El italiano trato de mantener la posición alargando la frenada por fuera y ahí llegó en primer toque entre ambos.

Esto es PRECIOSO 🤩



Cuando la pelea por el Mundial de MotoGP se convierte en un cuerpo a cuerpo ESPECTACULAR y cada adelantamiento cuenta 🙌@88jorgemartin 💥 @PeccoBagnaia#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PS30CyXV5B — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2023

Fue en la primera vuelta cuando llegó el único error del español, que se coló y fue superado por Bagnaia como Márquez. A partir de ahí, tocó remontar. No tuvo complejos para superar al italiano en la segunda vuelta, con un nuevo toque entre ambos porque el vigente campeón del mundo de MotoGP no quiso ceder.

Jorge Martín se situó tercero y se fue a por Luca Marini y Álex Márquez. Por detrás, Fabio di Giannantonio se rehacía tras una salida muy mala y seguía los pasos de Martín en su remontada. A siete vueltas para el final, el español se colocó primero con otros dos adelantamientos tan agresivos como precisos. Superó a Álex Márquez en la curva 6 con un gran interior a Álex Márquez y antes de acabar esa vuelta hizo lo propio con Marini en la última curva.

Jorge Martín dejó atrás a Marini y Márquez, pero no a Di Giannantonio. El piloto del Gresini Racing se convirtió en la sombra de Martín en las últimas vueltas, finalizando en el segundo escalón. Luca Marini, quien parece ser el sustituto de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda, completó el podio.

