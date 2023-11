Luis de la Fuente y la comparación con la Selección de 2008 y 2012: "Son palabras mayores"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre España y Georgia que servirá para cerrar la fase de clasificación a la Eurocopa 2024. El seleccionador, que se ve dirigiendo al equipo en el Europeo, habló de la importancia del encuentro de este domingo.

De la Fuente dependen de sí mismos para finalizar primeros de grupo y ser cabezas de serie. Algo que es bueno para el técnico "no porque garantice nada, pero para sentirnos más seguros".

Del mismo modo, no quiso comparar a su Selección con la de 2008 y 2012 para no "desviar de nuestro objetivo" y calificó de "sobresaliente" el papel de los jugadores en 2023 aunque "tenemos que terminar con una victoria".

Mejor España que 2008 y 2012

"Son palabras mayores. Estamos en camino de conseguir un equipo, un gran equipo. El esfuerzo ha sido grande y estamos en el proceso, pero no perdemos el norte. Los halagos debilitan. No nos vamos a desviar de nuestro objetivo".

Nota al 2023

"Tenemos que terminar mañana con una victoria. Quisimos ganar todos los partidos y perdimos uno, pero queremos ganar a Georgia. Los jugadores han estado de sobresaliente. Tenemos margen de mejora. Mi nota dádmela vosotros, pero yo estoy contento".

Calendario y lesiones

"El calendario es el que es. Nosotros lo respetamos, pero hay que buscar fechas para convivir con los clubes. Siempre hay un riesgo de lesión porque el fútbol es una actividad de máximo riesgo. No creo que se lesionen por venir con las selecciones. También pasa con los clubes, como le ha pasado a Yeremy Pino. Todos vivimos de esto, pero que se rompan la cabeza los que toque en buscar el calendario. Pero es muy difícil que no se interfiera. Pero las lesiones son cosas del fútbol. Aquí respetamos mucho la salud del jugador, eso es lo primero".

Zubimendi y Rodri

"Pueden jugar juntos porque son los mejores del mundo en su puesto. No se ha dado, pero se podría dar".

Entrenar en la Eurocopa

"Me veo en la Eurocopa porque es una gran ilusión y hemos trabajado para ello. Pero no creo que la sorpresa vaya a ser que yo no siga. Por ambas partes seguiremos felices. No hay inconveniente, seguro. Me gustaría renovar antes de la Eurocopa y seguro que llegaremos a un acuerdo porque ambas partes estamos contentos. Por mí, me gustaría llegar hasta el Mundial de España".

Papel de Carvajal

"Juega un papel muy importante cuando juega y cuando no lo hace, porque aporta muchísimo. Su comportamiento es ejemplar y es un espejo para los jóvenes. Es el caso de Dani Carvajal y del resto de los veteranos. Carvajal ha ganado cinco Champions, Rodri el año pasado lo ganó todo. En la Selección es más difícil, porque hay menos títulos en juego. Pero son jugadores que compiten de manera innata".

Remiro

"Está integrado en el grupo, pero si no debuta mañana será en otra ocasión. Porque es muy bueno y tendrá su oportunidad. Mañana es un partido oficial".

Lamine Yamal

"Lamine quiere jugar con nosotros, da igual el número de partidos. Yamal quiere jugar con nosotros y no ha habido ninguna duda nunca. Tiene 16 años y le queda mucho camino por recorrer con la Selección. Para nosotros es una suerte tenerle, porque su talento es enorme".

Cabeza de serie

"Es bueno ir al Bombo 1, no porque garantice nada, pero para sentirnos más seguros. Pero también tiene la responsabilidad de no fallar".

Descanso de Gavi

"Gavi es interactivo y quiere jugar siempre. Los buenos jugadores no quieren parar nunca. Pero además Gavi es un superdotado físicamente".

Seguir probando jugadores

"No hago debutar a los jugadores como un premio. Yo soy de la generación a la que no regalaron nada. Aquí vienen los que lo merecen. De aquí a junio habrá lesiones y bajas, desgraciadamente. Eso abrirá la puerta a otros. Ahora bien, el grupo para la Euro está hecho y está muy claro".

Jesús Navas

"Es mi ojito derecho. Le entrené con 15 años. Es campeón del Mundo y da gusto verle cómo entrena y la humildad que tiene en el campo. Y todavía tiene cuerda para rato".

