Jaume Masiá hace historia y se proclama campeón del mundo de Moto3 tras ganar el GP de Qatar

Tras el título de Moto2 de Pedro Acosta el pasado fin de semana el motociclismo español volvió a celebrar este domingo un nuevo campeonato, pero esta vez de Moto3. El valenciano Jaume Masiá se impuso en el GP de Qatar y conquistó su primer campeonato del mundo.

El piloto de Honda se alzó con el título en la penúltima prueba del campeonato, justo antes de viajar a la Comunidad Valenciana para cerrar la temporada. Las opciones de coronarse como campeón en Lusail eran claras: necesitaba quedar entre los cuatro primeros.

Pero Masiá no se conformó con eso y se llevó la victoria en Catar. Su rival por el título, el japonés Ayumu Sasaki, no se lo puso nada fácil, pues peleó hasta las últimas vueltas de 'tú a tú' con el español, aunque al final se tuvo que conformar con la sexta posición.

Suena por ti y este será el más especial porque es la primera vez que lo escuchas como CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO3 👑#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/omQ4uB5B47 — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Tanto Ayumu Sasaki como Jaume Masiá fueron remontando posiciones hasta meterse de lleno en la pelea en el grupo de cabeza, en el que ya se encontraban prácticamente todos los favoritos. A cuatro vueltas para el final Jaume Masiá pasó al ataque y se puso líder, por delante de Holgado y Sasaki, que tardó muy poco en pasar a éste para ponerse tras el rebufo de su rival por el título mundial.

Sasaki, que se dejó 'engullir' por el grupo y pasó de la pelea por la victoria a estar décimo y cortado de los pilotos de delante cuando quedaban menos de tres vueltas. Aun así, no arrojó la toalla y tiró con fuerza para intentar volver a pelear con los de cabeza, pero sólo pudo llegar hasta una sexta posición que en el supuesto de vencer Jaume Masiá no le permitía retrasar el 'alirón' del español hasta Valencia.

Gran rivalidad

Jaume Masiá y Sasaki han tenido mucha rivalidad esta temporada y a la hora de la verdad se notó la tensión. Mi ego y mi persona no me podían permitir que me ganara. Visto que nadie me ha ayudado durante todo el año, iba a depender de mí. Lo he luchado con muchas ganas y la sensación que tenía es que hubiera luchado 20.000 vueltas más", apuntó Masiá sobre la lucha con su rival durante la carrera.

Una batalla en la que entró Dirección de Carrera. "Ya desde Malasia teníamos una estrategia con Adrián y me parece vergonzoso e inaceptable que la Dirección de Carrera se rebaje a este nivel de decirnos que Adrián no podía seguir a Sasaki diciéndonos que no podía molestarle", afirmó el español.

