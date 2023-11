El mensaje de Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz: "Hay que ser profesional todo el tiempo"

Carlos Alcaraz puso fin a su temporada 2023 después de caer ante Novak Djokovic en la semifinal de las ATP Finals de Turín. El español no tuvo nada que hacer ante el número 1 del mundo y se quedó con las ganas de disputar su primera final en este torneo.

Fue un encuentro en el que Alcaraz tuvo dos momentos para hacer daño. El primero llegó en el primer juego del partido, donde dispuso de dos bolas de break para empezar dominando la semifinal. El segundo llegó en el set definitivo con 2-3 en contra y con otras dos bolas para romper el saque del serbio. Desaprovechó todas ellas y 'Nole' ya no le concedió mucho más y caminó con paso firme a por la final.

De esta manera, Alcaraz cierra el año como número dos del ranking ATP y con seis títulos en su haber, uno de ellos un Grand Slam. Una gran temporada que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, no dudó en elogiar: "Ha ganado casi 2.000 puntos más sin jugar un 'Grand Slam', eso dice mucho del esfuerzo que ha hecho en cada torneo por sumar y sumar, y seguir apretando".

Ferrero, a pesar de estar contento con el rendimiento de su pupilo, también afirmó que todavía tiene cosas que mejorar: "Hay que ser profesional todo el tiempo. Son cosas de un chaval de 20 años y tiene que ir madurando. Para ser profesional hay que controlar todas las áreas. Están las tres horas de entrenamiento en la pista y luego está el resto del día fuera de ella. Hay que hacer las cosas cuando toca: entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca y desconectar cuando toca", apuntó.

Elogios a Djokovic

El entrenador valenciano, que apuntó que la derrota de Alcaraz ante Djokovic "le va a servir de cara al futuro", se deshizo en elogios al número 1 del mundo después de superar con solvencia a su jugador.

"A mí se me caen los elogios. Se me cae la baba viendo cómo toca la pelota, cómo se mueve, cómo maneja los tiempos, cómo maneja los momentos calientes del partido... Tiene una calidad impresionante en cuanto a saque, derecha, revés y el resto, que te mete presión todo el tiempo. No falla dos pelotas seguidas. Es la excelencia y hay que seguir la estela. Eso te dice lo bueno que quiere ser y lo bueno que es", afirmó.

En cuanto al nivel del serbio y del español, apuntó que "tener el nivel de Djokovic requiere estar muchas horas jugando en este tipo de pistas", aunque no quiso poner excusas por la derrota de Alcaraz.

