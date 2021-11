Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3, sufre un desmayo en pleno discurso ante López Miras

Pedro Acosta, reciente campeón del mundo de Moto3 y segundo piloto de la historia más joven en lograrlo, estuvo cerca de caer a plomo durante su discurso en el Palacio de San Esteban. El de KTM sufrió un ligero desmayo mientras hablaba a los micrófonos de la sala. Por suerte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, llegó a sostenerle para evitar su caída.

El piloto murciano no tardó en reponerse y pudo continuar con el acto protocolario. Sin embargo, su entorno explicó las razones de ese pequeño percance en lo que debería haber sido una fiesta por su título mundial. Acosta sufrió un proceso febril en las horas previas al acto, lo que ya le perjudicó demasiado. Pero, además, no esperaba la amplia presencia de medios de comunicación que acudieron al evento. Una presión que acabó con ese momento de angusta de la promesa del motociclismo nacional.

"Muchas gracias a vosotros que esto no lo he conseguido solo. Esto lo han conseguido todos los murcianos", celebraba un Pedro Acosta con un tono de voz algo sosegado. Tras mostrar con el rostro su incomodidad, el piloto no pudo continuar. "Sin el apoyo de...". Y, justo ahí, sufrió ese ligero desmayo. Entre los presentes se escucharon algunos gritos por el susto, pero la rápida intervención de López Miras, situado justo al lado de Acosta, evitó su caída al suelo.

Pedro Acosta ha sufrido un desmayo hoy en su recepción en el Palacio de San Esteban. López Miras ha evitado que cayera y el joven piloto se ha repuesto enseguida

Después de unos momentos de tensión por su mareo, y una vez retomada la calma, Pedro Acosta se atrevió a regresar al estrado para continuar con sus palabras. "Tantas cámaras me han presionado y no tenía en la cabeza que fuese un evento tan serio", explicó ante los allí presentes, que no pudieron más que aplaudirle por su decisión.

Pedro Acosta finalizó el acto rodeado de personalidades, de un entorno familiar que siempre le ha apoyado y de una oleada de medios de comunicación que quisieron hacerse eco de la histórica victoria conseguida en el Mundial de Moto3. Además de ser el segundo piloto más joven en lograr el título, se quedó a solo un día de llevarse el gran galardón del más joven de la historia con sus 17 años.

La presión que sí controla

Pese a la sorpresa que supuso para Acosta llegar a un acto con tantos medios, la realidad dice que su actitud en la pista es bien diferente. El piloto de Mazarrón se ha consagrado durante esta temporada como una promesa para el presente y el futuro de motociclismo nacional y ha conseguido sobreponerse a todo tipo de contratiempos.

Acosta ha tenido que remontar numerosas carreras, se ha recuperado rápidamente de un leve atropello durante un Gran Premio y ha acabado proclamándose campeón del mundo de Moto3 cuando hace apenas un año se veía sin equipo. Ahora sabe que correrá en Moto2 y que cuenta con el respaldo de todo un país.

