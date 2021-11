El día que salvaron a Jorge Lorenzo de ahogarse: "Mi ángel de la guarda fue un tío de Repsol"

Jorge Lorenzo pasó de la alegría absoluta a la angustia de poder perder la vida ahogándose en un pantano. Fue en 2010 tras el circuito de Jerez. El español firmó una carrera brillante y apostó celebrarlo en el agua. Sin embargo, no pensó en todas las consecuencias que podía tener y acabó recibiendo la ayuda determinante de un miembro de Repsol. Una imagen para la historia que el expiloto ha vuelto a recordar.

Lorenzo ha relatado lo sucedido en el programa de La 1 La noche D Trágame. La idea le surgió en plena carrera y, dado el desconocimiento que había entre aficionados y compañeros, estuvo cerca de pagar cara su imprudencia. "Cuando giro a la izquierda de las últimas curvas de Jerez, veo el lago y se me ilumina la cara. Si hay algún incendio, los helicópteros vna ahí. Dije, 'si gano me tiro'. En las últimas vueltas adelanté a Rossi y Pedrosa y gané. Ganar en Jerez es un plus, más que en otro circuito. Paré con la moto, los comentaristas no sabían que estaba pasando". Y ahí comenzó un suplicio.

"Me veían corriendo y me seguía la cámara, pero no sabían a dónde iba. Salté y me tiré, pero no había calculado dos cosas. Que no hay escalera para subir y resbala, y que con el casco y el mono, cuando te tiras al agua pesas más. Me empecé a quedar como 'lila' y los aficionados se estaban riendo, pero cuando me empezaron a ver 'lila' se empezaron a preocupar. Les cambió la cara. Mi ángel de la guarda fue un tío con camiseta de Repsol, mi rival histórico, que se lanzó". Todo quedó en una anécdota, pero que jamás olvidará Lorenzo por cómo podía haber terminado.

Además, el balear también ha recordado cómo se produjo su heroico quinto puesto en Assen. Apenas 30 horas después de pasar por quirófano, jorge Lorenzo decidió correr al verse en condicions. Su exhibición fue aplaudida por todos, especialmente por el mérito de arriesgarse físicamente.

"Empecé muy fuerte, estaba eufórico, pero me abrí demasiado y salí despedido. Cuando voy arrastrándome por la hierba, unos 200 metros, vi otra vez la clavícula. Era tanto el dolor que me quería ir a operar. Contratamos un avión privado porque no había vuelos, me operaron esa noche y cuando me desperté por la mañana me encontraba tan bien que pensé en volver a Assen para correr e hice quinto", ha explicado.

Su nueva vida

Lorenzo, analizando su carrera, también destacó el alivio que tiene ahora al no tener que seguir una dieta concreta. Y es que, como ha relatado, los pilotos de MotoGP tenían que pesar poco para ir más ligeros. "Cuando estaba en 125 cc, que es una moto de 75kg, tienes que pesar lo menos posible. Cuando tenía 17 años, medía como ahora, sobre 1,70, y llegué a pesar por la mañana 51 kg. Tenía mucho cardio y bicicleta para comer. Éramos como los ciclistas, pero sin piernas".

Además, en caso de no ser piloto, también barajó sumarse a las artes escénicas. Sin embargo, el miedo a salir ante la gente a actuar le acabó frenando. "Hice teatro, pero lo pasaba mal cuando tenía que salir al escenario", indicó.

