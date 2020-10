Quartararo da el susto: la fuerte caída que sufrió en el GP de Aragón y le mandó al hospital

El equipo Yamaha Petronas, en el que se encuentra el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha confirmado que su piloto no tiene nada roto tras pasar el pertinente control médico en la clínica del circuito y confirmarlo las placas de rayos X que se le realizaron.

Quartararo tiene un fuerte golpe en la cadera izquierda que es el que le ocasiona las molestias más fuertes, pero no sufre ninguna rotura ósea tras la caída que sufrió en la curva catorce durante la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito de Motorland, en Alcañiz.

Quartararo sufrió una nueva caída, la segunda del fin de semana, con su Yamaha YZR M 1 en la curva catorce. Se propinó un fuerte golpe en el costado izquierdo que obligó a retirar al piloto en camilla del trazado pues intentó salir por su propio pie, pero las molestias en la pierna izquierda eran intensas.

¡QUÉ MALA PINTA! ¡Se llevan a QUARTARARO en CAMILLA después de una CAÍDA DURÍSIMA!#AragonGP #MotoGP pic.twitter.com/XJXsgFMNjP — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2020

El francés tuvo que ser trasladado a la clínica del circuito para pasar el pertinente control médico. El médico dijo lo siguiente tras descartarse cualquier fractura: "No tiene por qué no salir al FP4. A no ser que se complique más con el hematoma... Lo iremos viendo minuto a minuto". Todo parece que quedará más en un susto y un fuerte golpe para el actual líder del Mundial.

Así salía @FabioQ20 de la clínica móvil En muletas, pero sin más allá de un golpe #AragonGP #MotoGP pic.twitter.com/wRAwM9PqF3 — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2020

Fin de semana importante

La semana pasada en Le Mans, las cosas no salieron como pensaba Quartararo y así lo analizó este viernes: "En los primeros libres estaba completamente perdido, no teníamos ninguna sensación en la moto, las sensaciones eran funestas y decidimos introducir un cambio inmediato en la moto para la carrera".

"Estaba demasiado lejos a nivel de ritmo y de sensaciones así que llegar a la carrera con esa puesta a punto no habría sido una buena idea y cambiamos totalmente, pero es cierto que el año pasado la sesión que hicimos en mojado en Brno y en Motegi no nos fue tan mal, pero ésta fue verdaderamente nefasta y esa es la razón por la que no estoy satisfecho con la carrera que hicimos en Le Mans", lamentó Quartararo.

