Marini gana en el GP de San Marino y aumenta su liderazgo en Moto2

El italiano Luca Marini (Kalex) ha sumado su segunda victoria de la temporada al imponerse este domingo en el Gran Premio de San Marino en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático y con ello aumenta su ventaja al frente de la clasificación provisional del Mundial. Con Marini en lo más alto del podio, le acompañaron en el mismo los también italianos Marco Bezzecchi (Kalex) y Enea Bastianini (Kalex), en el primer "triplete" italiano de la cita sanmarinense.

La primera gran noticia previa a la carrera de Moto2 ya llegó el jueves cuando se anunció la baja del madrileño Jorge Martín (Kalex), tercero en la clasificación provisional del mundial, tras dar positivo en un control médico por el coronavirus y deber seguir los protocolos de aislamiento pertinentes, que quizás le permitan estar en la segunda cita en el mismo escenario del trazado italiano.

La segunda noticia, igualmente negativa, llegó durante el warm up de la mañana, cuando el australiano Remy Gardner (Kalex), que ocupó la pole position -a pesar de ser segundo de entrenamientos al beneficiarse de la sanción al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que tuvo que salir desde la calle de talleres- se fue por los suelos de manera espectacular y el posterior examen médico le declaró "no apto" para la primera carrera en el "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Luca Marini (Kalex) no desaprovechó la oportunidad de ver a uno de sus principales rivales salir desde la calle de talleres, y tiró como un poseso desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, llevándose tras su estela a su propio compañero de equipo Marco Bezzecchi (Kalex), al alemán Marcel Schrotter (Kalex) y al italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) en cabeza de un grupo en el que también estaban los españoles Xavier Vierge (Kalex), Augusto Fernández (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up) -que se fue al suelo en la curva uno de la décima vuelta-, con Arón Canet (Speed Up) y Marcos Ramírez (Kalex), algo más atrás.

Luca Marini celebra sus números en la clasificación de Moto2 EFE

Héctor Garzó (Kalex) fue otro de los que perdió rápidamente cualquier posibilidad de conseguir un buen resultado al irse por los suelos en el primer tercio de la competición.

Poco a poco Marini consiguió poner tierra de por medio con su propio compañero de equipo, Marco Bezzecchi, el único capaz de aguantar su ritmo, aunque a cierta distancia y con otro grupo ya a más de un segundo y encabezado por "La Bestia", mientras por detrás Sam Lowes se esforzaba en recuperar el máximo de terreno perdido desde la última posición para intentar, al menos, entrar en la zona de los puntos, y que a diez vueltas del final se encontraba decimoctavo de la clasificación.

Remontada final

A casi ocho vueltas del final Luca Marini cometió un error de trayectoria que le obligó a abrirse para evitar la caída y esa circunstancia la aprovechó Bezzecchi para "echarse" encima y superarlo, con lo que el líder del mundial había perdido la poca ventaja con la que contaba en la carrera.

Marini se "pegó" literalmente al rebufo de la moto de su compañero de equipo, probablemente para estudiarlo y esperar el momento propicio para recuperar un liderato en el que parecía estar ya consolidado. Lo intentó a seis vueltas del final, pero no pudo, y esa lucha benefició a Bastianini, que se fue acercando poco a poco, como también Xavier Vierge, que intentaba unirse al transalpino desde la cuarta plaza.

A cuatro vueltas del final Luca Marini consiguió recuperar la primera posición tras una "colada" de Bezzecchi y con Bastianini y Vierge cada vez más cerca para desde ese momento recuperar su ritmo de carrera y mantener la distancia suficiente como para conseguir el triunfo mientras Bezzecchi bastante hizo con frenar todos los ataques de Bastianini, que llegaba con mucha fuerza desde atrás.

Tras el trío italiano, el dúo de españoles formado por Xavier Vierge y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), en tanto que Sam Lowes culminó su remontada con una más que meritoria octava plaza, justo por delante de Arón Canet (Speed Up) y con Marcos Ramírez (Kalex), duodécimo.

[Más información - El positivo por Covid de Jorge Martín dispara las alarmas en el Campeonato del Mundo de MotoGP]