Márquez desiste de su empeño de correr en Jerez y Quartararo repite pole

Ni siquiera dio una vuelta lanzada en la sesión de clasificación Q1 para lograr un tiempo mínimo para la formación de la parrilla. Marc Márquez se dio cuenta pronto de que su empeño de correr en Jerez había llegado a su fin. El vigente campeón del mundo de MotoGP enfiló el camino de boxes al poco de comenzar la repesca y se encerró en el camión del equipo.

“Marc se ha encontrado peor en la Q1 y era mejor no tomar más riesgos. Ya ha hecho mucho viniendo e intentándolo. Ha escuchado a su cuerpo y hemos tomado la decisión correcta. Ya sabéis que Marc es una persona muy fuerte. Él quería probar, le hemos apoyado y ha sido lo correcto. Un campeón no puede quedarse en casa si cree que tiene una pequeña posibilidad”, ha afirmado Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, tras confirmar que este domingo no tomará parte en la carrera del Gran Premio de Andalucía, donde el pasado fin de semana se fracturó el húmero de su brazo derecho tras una vertiginosa remontada que le llevó desde la última a la tercera posición en 16 vueltas. Operado el pasado martes, el miércoles por la mañana recibió el alta hospitalaria y el jueves voló a Jerez en un avión privado.

El momento en el que su brazo dijo basta 🙁@marcmarquez93 lo intentó hasta el último momento, pero tuvo que abandonar la clasificación y no podrá estar en el #AndaluciaGP 🇪🇸pic.twitter.com/E8HXb1ENfl — DAZN España (@DAZN_ES) July 25, 2020

Después de tomar la decisión de descansar el viernes y no tomar parte en ninguno de los dos entrenamientos pese a recibir el apto por parte de los servicios médicos, Marc Márquez salió a pista en la tercera sesión libre y completó 18 vueltas repartidas en cuatro tandas. Finalizó decimonoveno tras marcar un crono de 1:37.882, a 1,3 segundos del mejor tiempo logrado por Maverick Viñales, lo que le llevó directamente a una repesca en la que desistió a las primeras de cambio.

Con Márquez fuera de combate, Fabio Quartararo y Maverick Viñales son los grandes favoritos para hacerse con la victoria en el Gran Premio de Andalucía. El piloto francés repite pole en Jerez después de que al español le fuera cancelada su última vuelta rápida por pisar la zona verde. Pecco Bagnaia completó la primera línea de la parrilla de salida.