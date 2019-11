Marc Márquez: "Me ha dolido más verme undécimo que la caída"

El español Marc Márquez, que sufrió una fuerte caída durante la clasificación para el Gran Premio de Malasia de MotoGP ha afirmado que por suerte no se había hecho daño y que le ha dolido más "llegar al box y ver que estaba undécimo".



"Ya no era una carrera fácil saliendo delante, y será una carrera difícil, por que no es el circuito donde estamos mejor, pero el primer objetivo realista saliendo undécimo es acabar entre los cinco primero, aunque el que tengo en la cabeza es intentar llegar al podio, pero dependerá de varias circunstancias", explicó Márquez.



Al narrar su caída, el piloto de Repsol Honda comentó que tuvo tiempo de pensar y que iba "equilibrando con el cuerpo porque veía que estaba rotando el cuerpo y que iba a caer de boca".



"Estaba tratando de equilibrar el cuerpo para caer con todo el cuerpo y ya que la caída no la evitas, intentas caer con todo el cuerpo, por eso he repartido la caída en las dos rodillas, los dos codos, el pie izquierdo, la boca, el casco, es ahí donde intentas encogerte bien y no hacerte daño", comentó Márquez, quien recalcó que "por suerte no me he hecho daño, pero me ha dolido más cuando he llegado al 'box' y estaba undécimo".

Marcaje a las Yamaha

Y, sobre los entrenamientos, Marc Márquez recordó que "el FP4 ha sido muy bueno, me he encontrado muy bien y en la Q2 he salido solo al principio, pero ya he fallado en esa vuelta y luego he cortado porque estaban Miller y Crutchlow allí, y en ese momento, casualmente, porque no ha sido buscado, ha venido Quartararo y le he seguido esa vuelta, donde yo he hecho mi tiempo", reconoció.



"Después, cuando he salido otra vez hemos vuelto a coincidir, porque cuando entras juntos, lo normal es salir juntos porque los mecánicos tardan lo mismo y hemos salido a la vez, pero ahí sí que había mucho tráfico", asegura Márquez.

"Petrucci, Crutchlow, Rins, había mucha gente buscando la rueda de Fabio", recordó el piloto de Repsol Honda, quien señaló que "ahí sí que tienes que jugar bien la estrategia, intentar estar pegado al más rápido, que en este caso era Quartararo, pero no he podido hacer la vuelta porque me he caído, pero no ha sido por exceso de velocidad, me podía haber caído también solo".



Márquez descartó que la caída se produjese por el neumático frío ya que "aquí en Malasia no se enfría la goma" y enseguida explicó que "ya en la curva quince la había calentado y estaba lista, pero quizás he hecho el cambio de dirección demasiado rápido".



"Este fin de semana hemos hecho una puesta a punto muy diferente de la que llevo casi siempre, para mejorar diferentes aspectos, y uno de los puntos débiles de esta puesta a punto es éste, que no tengo mucho contacto con la rueda de atrás en los cambios de dirección y como en la calificación tienes que dar el ciento por ciento, como todo el año, he cometido el error de no pensarlo", lamentó el piloto de Repsol Honda.



"Mi estrategia era estar en segunda línea pues la primera línea la veía perdida ya desde los terceros libres y sabía que la primera sería de Yamaha con Morbidelli, Quartararo y Viñales", continuó Marc Márquez, quien explicó que le dijo a su equipo "vamos a intentar la segunda línea".



"Sabía que también estaría apretada la segunda línea pues con el primer neumático se me ha ido Quartararo y aquí a una vuelta no le podía seguir, pero con el segundo he tenido la caída, que la podía haber tenido también solo", aseguró el piloto de Repsol, de su caída dijo que lo peor eran "las rodillas", para agregar casi de inmediato que está "con hielo, porque se están hinchando bastante y habrá que ver mañana, pero lógicamente el cuerpo está magullado".

