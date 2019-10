Lorenzo y su ironía sobre la temporada 2020: "¿Y si se cae el techo aquí y nos matamos todos?"

Jorge Lorenzo afronta las dos últimas carreras del Mundial de MotoGP con los rumores de su futuro en el aire por la inestabilidad de resultados. Sin embargo el piloto español se remitió a sus "dos años de contrato" con Honda para recalcar que su intención es no cambiar de equipo.

"Yo siempre respondo lo mismo: tengo dos años de contrato y mi intención es seguir aquí, encontrar una solución a los problemas e ir lo mejor posible", espetó el catalán antes del Gran Premio de Malasia.

Críticas

"Probablemente me afectan menos que a otros pilotos. Hay pilotos muy fuertes psicológicamente, en mi caso no me afectan mucho".

Honda 2018

"Estuvo sobre la mesa la posibilidad de recuperar la moto, pero la rechazamos. Fue hace varios meses".

Honda 2019 y Márquez

"Creo que la Honda 2019 me ha perjudicado mucho en mi confianza con la rueda delantera y en mi velocidad. Para Márquez ha supuesto el hecho de ganar más carreras que en el pasado por ese motor mucho más potente. Espero que la moto nueva tenga cosas que no tiene esta moto".

Ser reconocible

"Si ves a Jorge Lorenzo con cualquier moto sabes que es Jorge Lorenzo. Pero, en sentido de velocidad, he estado irreconocible. Aparte de algún entrenamiento donde demostré algo de velocidad, no he sido competitivo para ni aspirar a terminar entre los cinco primeros".

Temporada 2020

"¿Y si se cae el techo aquí y nos matamos todos?", respondía Lorenzo cuando era cuestionado sobre la posibilidad de que la próxima temporada no fuera positiva.

