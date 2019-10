Lorenzo da su versión sobre el toque con Márquez: "Se pudo evitar por mi parte y por la suya"

La imagen de la jornada de este viernes en Phillip Island ha sido la bronca que han tenido Marc Márquez y Jorge Lorenzo. El mallorquín molestó al campeón del mundo cuando iba en vuelta rápida y el de Cervera le recriminó si estaba dormido con un gesto.

Lorenzo ha explicado lo que ha sucedido al finalizar las primeras sesiones de entrenamientos libres y cree que "el toque se podía haber evitado por mi parte y por la suya". "No miré para atrás, eso ha sido mi culpa, pero él ha ajustado mucho la distancia conmigo. Yo he intentado irme todo lo que podía al interior, no podía hacer otra cosa, y al ajustar tanto nos hemos tocado", explicaba el piloto de Honda.

"Entiendo su versión sobre mi falta de mirar atrás y que tenía que hacer esa vuelta, él no tenía pensado tocarme al pasar, pero se ha ajustado mal la distancia y nos hemos tocado", comentaba Lorenzo justificando la acción. Pero no exime culpa a Márquez ya que "se podía haber evitado si él deja 30 centímetros de margen" aunque "quizá hubiese perdido algunas milésimas".

