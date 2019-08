Márquez no se fía de Dovizioso: "Es el que está mejor y más fuerte"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), mejor tiempo en la clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP, no se fía de sus rivales, en particular de Dovizioso, y por ese motivo afirmó que "a priori si ves la distancia en la clasificación parece muy grande, pero a nivel de ritmo no está tan lejos, ya lo ha dicho él, y ahí puede haber una batalla intensa".

"Desde el primer entrenamiento hemos trabajado como en todas las carreras y en todas el objetivo es intentar ganar o al menos poner las cosas difíciles a los rivales, y eso es lo que hemos hecho desde los primeros libres", recordó Márquez.

"De momento la única duda es el neumático trasero, lo otro está todo claro y no quiero tocar nada para centrarme en mi ritmo y hacer el ciento por ciento de lo que pueda, pero en lo que se refiere al neumático trasero ahora por la noche tenemos que acabar de decidir", explicó el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez EFE

Márquez reconoció que cambio de estrategia de los entrenamientos libres al oficial y explicó el motivo: "En todos los entrenamientos he salido el primero y en la clasificación cambias la estrategia y ya no te encuentran; ahí es donde tienes que jugar un poco al gato y al ratón y Santi estaba fuera y ha visto que había tiempo suficiente para hacer nuestra estrategia y así lo hemos hecho".

Dovizioso, rival clave

Sobre sus rivales, el líder del Mundial de MotoGP resaltó a Dovizioso pues "es el que está mejor, el que está más fuerte, ya lo intuía un poco, si bien las dos Yamaha no están tan lejos como otros años, así que tanto Viñales como Quartararo no están nada lejos y cuidado con Miller, que también puede estar en el podio".

