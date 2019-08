El terrible accidente de Joan Mir en Brno que le ha dejado hospitalizado

El piloto Joan Mir ha sufrido un terrible accidente en el circuito checo de Brno durante los test colectivos de MotoGP. El mallorquín se encontraba a 280 km/h cuando sufrió la tremenda caída. El piloto tuvo que ser evacuado de forma inminente al FN Bohunice University Hospital de Brno.

El impacto fue tan duro que la moto del corredor quedó completamente destrozada y al mallorquín le han diagnosticado una fuerte contusión pulmonar, además de diversos roces. A pesar de que está recuperándose, el piloto de Suzuki ha tenido mucha suerte de no haber tenido ninguna complicación o un diagnóstico de mayor gravedad.

Otra buena noticia es que ya ha podido volver a España y se encuentra en observación en el Instituto Universitario Quirón Dexeus, con el médico Angel Charte encargándose de su recuperación.

El equipo de Suzuki mandando su apoyo a Joan Mir tras el accidente. Foto Instagram. (@joanmir36official)

Noticias tranquilizadoras

El doctor Charte ha asegurado este sábado que el joven piloto no ha sufrido ningún daño grave: "No tiene dañado ningún órgano vital, pero las contusiones en los pulmones son fuertes. No hemos observado ninguna implicación o daño de ningún órgano vital, ni sangre en la cavidad abdominal".

Observación en el hospital

"Sin embargo, el TAC torácico muestra una contusión pulmonar, predominantemente en el lado derecho. Aunque los pulmones están funcionando bien y han resistido el análisis, todavía hay contusiones fuertes que requieren reposo y observación en el hospital, con sesiones diarias de análisis y pruebas", afirmaba el médico.

Por último el doctor que está atendiendo al de Suzuki ha comentado que si todo va bien podría salir del hospital el lunes, pero primero deberán hacerle una revisión y comprobar que la contusión haya disminuido antes de darle el alta.

