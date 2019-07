El palo de Dovizioso a Lorenzo: "No tenía alternativa, él llamó a Honda"

En pleno descanso del Mundial de MotoGP, que volverá a echar a rodar el primer fin de semana de agosto, Andrea Dovizioso ha aprovechado la ocasión para conceder una entrevista a Motorsport y hacer balance de lo que va de campeonato. En sus declaraciones, también ha puesto el foco sobre Jorge Lorenzo, quien dejó el equipo de Ducati para correr con Honda, siendo un cambio que no le ha terminado de salir como esperaba.

En este sentido, Dovizioso ha dejado claro que toda la responsabilidad de la decisión recae sobre Lorenzo, por lo que será el propio piloto español quien pague las consecuencias de ello para bien o para mal: "Lorenzo no tenía alternativa, él llamó a Honda como ha reconocido él mismo. No es que optara por ese camino de entre muchos otros. Cualquier otro piloto que hubiera tenido dos opciones y hubiera decidido fichar por HRC y pelear con Marc Márquez demostraría que tiene muchas agallas. Si uno tiene un proyecto distinto al de Marc y es igual de competitivo, es mejor probar esa vía".

Por otra parte, el italiano no tuvo ningún reparo en rendirse en elogios a Marc Márquez y asegurar que el español no cesa en su trabajo para seguir consiguiendo todos los éxitos posibles: "Marc es muy bueno, no pueden ni siquiera acercarse a él. Eso te dice que él está haciendo algo especial. Marc es un piloto extrafuerte que, además, no deja de aprender. No tiene altibajos. Y un piloto que siempre mejora no va nunca hacia atrás, siempre se mantiene o va a mejor".

Marc Márquez traza un viraje, en el circuito alemán de Sachsenring. Repsol

¿Cambio de aires?

Finalmente, sobre su futuro y un posible cambio de equipo, Dovizioso ha señalado que no piensa en ello a corto plazo y que, por lo tanto, seguirá centrado en Ducati mientras tenga contrato con el equipo: "Estoy muy tranquilo en ese aspecto. Muchos creen que cuando termine este contrato con Ducati me retiraré, pero no pienso en ello ahora mismo. Dependerá de los resultados y del proyecto, porque solo participo en proyectos que tienen un sentido. En 2020 se abrirá el mercado y veremos qué ocurre. Yo ahora mismo creo que no, pero eso no significa que sea imposible".

