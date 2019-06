Lorenzo hospitalizado tras una caída: una vértebra rota y baja en el GP de Holanda

El fin de semana en Assen está siendo muy trágico para los pilotos. Jorge Lorenzo sufrió una caída esta mañana en los entrenamientos previos al Gran Premio de Holanda de MotoGP de este domingo.

La caída se produjo a cinco minutos del final de la primera ronda de entrenamientos, concretamente en la curva 7 del circuito de Assen. Lorenzo perdió el control del tren delantero y se fue contra la pista. Después de caer contra la grava, el piloto español se levantó por su propio pie, aunque visiblemente aturdido y con problemas para respirar.

Ahora los análisis médicos han revelado los daños de la caída: una fractura estable en la vértebra D6, tal y cómo informó DAZN. La misma fuente apunta a que Lorenzo será trasladado a un hospital más grande en Groningen y que no podrá correr el domingo.

El doctor Ángel Charte, director de los servicios médicos de MotoGP, ha transmitido tranquilidad por el estado del piloto español: "Jorge está ahora bien. Ha tenido una caída, que yo creo que ha sido, de lo que se diría, de alta energía. Ha llegado aturdido, ligeramente desorientado y ciertamente muy inestable. Le hemos hecho las pruebas pertinentes aquí dentro, una radiografía convencional… pero no me quedo tranquilo. Hemos decidido, a pesar de que no haya lesión cerebral, que no la hay, hacer un estudio completo radiológico a nivel de columna cervical hasta lumbosacra, y un tacto abdominal. Preocupa el dolor intenso en la zona dorso-lumbar".

La duda está en si Lorenzo podrá volver a correr este fin de semana. Además, en el caso de que no lo pudiera hacer, también preocupa el proceso de recuperación de la dolencia, ya que peligraría su participación en el Gran Premio de Alemania de la próxima semana.

