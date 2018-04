Marc Márquez no ha querido entrar en polémicas con Valentino Rossi después del incidente entre ambos en el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Al ser preguntado por las declaraciones del italiano, que lo ha acusado de "destrozar su deporte" y de correr "con miedo" por la forma de conducción del español, el piloto de Repsol Honda le ha recordado su pasado: "Él también ha tenido 25 años; espero que se acuerde", en referencia a cómo ganaba él a esa edad.

El piloto español, que ya tuvo problemas desde el inicio (se le rompió el motor y tuvo que recolocarse en la parrilla de salida), fue sancionado hasta en tres ocasiones: tuvo que pasar primero por el pit-lane, después perdió una posición al intentar adelantar a Aleix Espargaró y más tarde, por el golpe a Rossi, al que hizo que se tuviera que retirar, lo sancionaron con 30 segundos, terminando la carrera en el puesto 18.

Al final del Gran Premio, Marc Márquez fue a pedirle disculpas a Valentino Rossi, pero éste no las aceptó. De hecho, no le dejaron entrar en el box: "He ido a pedirle perdón y no ha aceptado mis disculpas. Ha sido una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con lo positivo: el nivel está ahí".

En cuanto a la polémica, el piloto español no quiso entrar. Rossi, anteriormente, ya lo había dicho todo. "Respeto lo que dice", sentenció. Y nada más. En cualquiera de los casos, la guerra entre ambos, fijada en aquel Gran Premio de Malasia 2015.