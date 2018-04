Valentino Rossi: "Tengo miedo de correr con Márquez, no tiene ningún respeto”

Cuando restaban tres vueltas para el final y Marc Márquez cabalgaba desbocado en una remontada enloquecida, el drama llegó en la curva 13 del trazado argentino de Termas de Río Hondo. El piloto español del equipo Repsol Honda trató de superar a Valentino Rossi y terminó embistiéndolo.

Il Dottore, que se fue al suelo aunque pudo finalizar la carrera en la decimonovena posición, desenterró los viejos rencores del pasado que comenzaron en idéntico escenario en 2015 y arremetió con extrema dureza contra el español, que fue sancionado con 30 segundos y finalizó justo por delante del italiano.

“Tengo miedo de correr con Márquez porque no tiene respeto por ninguno de sus rivales”, aseveró Valentino Rossi después de acudir a Dirección de Carrera para pedir una sanción más dura para su rival y tras no aceptar sus disculpas. "Marc Márquez es peligroso, tengo miedo de estar en pista con él. Ha destrozado nuestro deporte. Que se aleje de mi, que no me mire más a la cara", añadió.