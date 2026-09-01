Fernando Alonso, 45 años: "Dejé de comer carne y pescado porque me sentía pesado. Mi dieta es como vegetariana"

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Alcanzar el máximo nivel en cualquier disciplina deportiva no depende exclusivamente del entrenamiento. El descanso, los hábitos diarios y, especialmente, la alimentación también desempeñan un papel determinante a la hora de mantener el rendimiento durante años.

Fernando Alonso es un buen ejemplo de ello. A sus 45 años, el piloto asturiano continúa compitiendo en la Fórmula 1 al más alto nivel y mantiene una trayectoria que le ha convertido en una de las grandes figuras de la historia del automovilismo.

Para prolongar su carrera deportiva, el bicampeón del mundo ha introducido diferentes cambios en su estilo de vida, entre ellos una modificación significativa de sus hábitos alimenticios.

El propio piloto explicó en una entrevista concedida anteriormente a DAZN que comenzó a reducir el consumo habitual de carne y pescado después de notar que determinadas comidas afectaban a su bienestar.

"Empecé a dejar de comer siempre carne, pescado… A veces me sentía un poco mal o pesado en general. Las digestiones se hacían un poco más largas", relató el asturiano.

La elección de los alimentos puede tener una incidencia directa sobre la salud. Un consumo elevado de carne, especialmente cuando forma parte de una dieta desequilibrada, se ha relacionado con determinados factores de riesgo cardiovascular, mientras que algunos pescados pueden presentar concentraciones relevantes de mercurio si se consumen en exceso.

Fernando Alonso Alessandro Martellotta/Hasan Bra GTRES

Alonso, no obstante, no habla de una transformación radical de sus hábitos. "Sin ser superestricto, pero que tengo una dieta como vegetariana", explicó durante aquella conversación.

Su alimentación busca así priorizar otras fuentes de nutrientes, como las verduras, las frutas, las legumbres y los alimentos ricos en fibra y antioxidantes.

Más allá de los beneficios concretos que pueda aportar una dieta determinada, el caso del piloto de Aston Martin refleja la importancia que tienen los hábitos cotidianos en el rendimiento a largo plazo.

Mantener una alimentación adecuada puede contribuir a sentirse con más energía y favorecer una mejor recuperación, dos aspectos especialmente relevantes para un deportista sometido a las exigencias de la Fórmula 1.

La experiencia de Alonso demuestra, en definitiva, que cuidar el cuerpo va mucho más allá de las horas dedicadas al entrenamiento.

Pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden convertirse en un elemento importante para afrontar con garantías los retos físicos y deportivos que aparecen con el paso de los años.