Fernando Alonso se debate entre renovar con Aston Martin o retirarse a los 45 años: el factor que define su futuro en la F1

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Muchos rumores, pero ninguna información. En las próximas semanas o meses Fernando Alonso tomará una decisión acerca de su futuro. Su contrato con Aston Martin expira este año. Aston Martin quiere renovarle, pero él debe tener motivos para extender su vinculación con la escudería con la que firmó el 1 de agosto de 2022.

Esta temporada, al igual que las dos últimas, ha resultado siendo decepcionante, aunque el golpe ha sido más duro debido al abanico de posibilidades que se abría: cambio de reglamento, Newey y Honda.

Acostumbrado a ocupar las últimas posiciones tanto en clasificación como en carrera, el paquete de mejoras que Aston Martin introduciría en Hungría iba a ser determinante a la hora de tomar una decisión. No tenía margen de error la escudería británica, aunque Newey dio en el clavo.

El asturiano volvió a ser competitivo. Terminó 14º, mientras que Stroll fue 13º. La estrategia desde el muro favoreció al canadiense. No obstante, lo importante eran las sensaciones y en el garaje se recuperó la sonrisa.

Aun así, el equipo está lejos de pelear por los puntos y Zandvoort se antoja crucial. Ahora es el turno de Honda. El fabricante japonés tiene trabajo por delante en este parón estival y es que en el GP de Países Bajos llevará una mejora también de la unidad de potencia en el AMR26.

Los japoneses tampoco han dado con la tecla de su unidad de potencia y, de los cinco fabricantes, su motor ha sido hasta ahora el menos potente y, posiblemente, también el menos fiabls de la parrilla.

Eso sí, para Zandvoort llegará una doble actualización en la unidad de potencia con la que esperan dar un nuevo paso adelante en su recuperación.

La pelota, en el tejado de Honda

La nueva unidad de potencia se puso en pista por primera vez en Hungría para un 'filming day', en el que Jak Crawford completó 200 kilómetros en el Hugaroring con el chasis actualizado y el motor actualizado.

Ese motor rodará por primera vez ante el ojo público el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto. Es una fecha marcada en el calendario, sobre todo para Honda, que a través de su presidente ha señalado que quieren asegurarse de "conseguir un buen resultado" en Zandvoort.

"Para la próxima carrera en Zandvoort, las actualizaciones se centrarán principalmente en la unidad de potencia, pero cuando cambiamos algo, nunca desarrollamos sólo un aspecto. Siempre van de la mano. En ese sentido, queremos asegurarnos de conseguir un buen resultado en Zandvoort", ha comentado Watanabe en una entrevista con el portal web japonés Autosport Web, según publica GMM.

Los mecánicos de Aston Martin llevan el AMR26 hasta la parrilla de salida. Aston Martin F1

El fabricante japonés llevará una doble evolución del ADUO en la primera carrera tras el parón veraniego, pero su auténtica apuesta no está en lo que ocurra este año, sino en llegar a 2027 con un motor completamente preparado.

"En Hungría hemos estado apoyando al equipo con la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes, que nos ayudarán de cara a la próxima carrera", explicó Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda.

"Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos. Antes de eso, durante el filming day del miércoles, haremos funcionar el nuevo motor por primera vez en el AMR26, antes de que comience el parón de verano".

El trabajo no termina aquí. En Monza y en Bakú Aston Martin llevará las últimas mejoras para centrarse ya en el 2027.

El motor cambia un poco en 2027. El flujo de combustible aumenta en un 5% y 27 caballos más de potencia de combustión, además de 68 menos para la parte eléctrica.

Por ende, Honda tiene una muy buena oportunidad para aprovechar esas horas extra en el banco de pruebas y el dinero para llevar a cabo los cambios que hagan falta.

Ahora la pelota está en el tejado de Honda. Si el fabricante nipón no da con la tecla el futuro de Fernando Alonso puede estar lejos de Aston Martin.

El panorama actual de Aston Martin, unos monoplazas poco estimulantes con este reglamento, un calendario largo y su reciente paternidad son factores que podrían inclinar la balanza. Con estas cartas sobre la mesa, todo haría indicar que su futuro estará lejos de la Fórmula 1, pero solo él lo sabe.

"Obviamente, Fernando es un piloto increíble. Aporta muchísimo al equipo, tanto por sus comentarios como por su habilidad. Así que, para nosotros, por supuesto que es importante", apuntaba Adrian Newey en Hungaroring.

"Estoy bastante seguro de que Fernando está disfrutando de su tiempo con nosotros y de que continuaremos nuestra relación". Si así opina quien trabaja directamente con Alonso, los indicios a favor de su continuidad ganarían puntos.

¿Un futuro lejos de la F1?

Alonso siempre ha dejado claro que quiere formar parte del proyecto ganador de Aston Martin aunque no sea al frente de un monoplaza. Podría ser como jefe de equipo o tener algún cargo para estar en el muro. Pocos tienen la lectura de carrera que tiene él.

Fuera de la Fórmula 1, Alonso tampoco contempla un regreso a Indianápolis en busca de la Triple Corona, una posibilidad que él mismo ha ido descartando por distintos motivos que ha dejado entrever en los últimos tiempos.

En el Mundial de Resistencia y las 24 Horas de Le Mans solo identifica una vía: Aston Martin, marca con la que seguirá vinculado independientemente de que continúe o no en la Fórmula 1. Sin embargo, el proyecto aún está lejos de ofrecer garantías para pelear por las victorias.

La otra alternativa en monoplazas sería la Fórmula E, una categoría que el propio asturiano mencionó al hablar de su futuro. En 2027 debutará la nueva generación Gen4, un coche llamado a elevar de forma notable las prestaciones del campeonato.

Fernando Alonso rueda por delante de Stroll en el GP de Bélgica. Aston Martin F1

Aun así, el universo de la Fórmula 1 sigue ocupando un lugar incomparable para cualquier piloto de monoplazas, muy por delante de una disciplina que continúa consolidando su crecimiento.

El Dakar permanece como una opción con margen en el tiempo. Abrirse camino hasta convertirse en aspirante al triunfo tampoco sería un proceso inmediato en una especialidad tan distinta a su trayectoria deportiva, pese a la experiencia acumulada en su única participación.

Al fin y al cabo, fuera de la Fórmula 1 cuesta encontrar el mismo atractivo que ofrece un campeonato que atraviesa el momento de mayor popularidad de toda su historia.