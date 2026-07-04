Antonelli devuelve el golpe a Hamilton en Silverstone y se lleva la carrera al sprint

Kimi Antonelli sigue siendo demasiado para Lewis Hamilton. El jovencísimo líder del Mundial se llevó este sábado la carrera al sprint en Silverstone, a pesar de que el piloto británico salía en la pole.

El de Mercedes adelantó al de Ferrari para afianzarse aún más en el liderato y mandó un mensaje para el resto del fin de semana, con la clasificación programada para esta tarde (17.00 hora peninsular). El podio lo completaron Lando Norris y su McLaren.

En cuanto a los españoles, fue otra sesión para el olvido, que acabó con Carlos Sainz en la decimoséptima posición y Fernando Alonso en la vigésima.

La salida fue el primer termómetro del pulso generacional que vive el campeonato. Hamilton, desde la pole, intentó reafirmar su jerarquía en un trazado que conoce como pocos, pero Antonelli leyó mejor la fase inicial de la carrera.

Por detrás, Lando Norris completó el podio en una actuación sólida pero sin la chispa necesaria para pelear por la victoria. El británico sostuvo el ritmo, defendió bien su posición frente a la presión del grupo perseguidor y volvió a colocar a McLaren en la zona alta, pero le faltó ese último paso para entrar en el cuerpo a cuerpo con Antonelli y Hamilton.

KIMI NO TIENE LÍMITES 🚀



Antonelli le roba la sprint a Hamilton y sigue ampliando su ventaja en el Mundial 🥇#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/YUWpMJrFtZ — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

La otra cara de la jornada fue la de los españoles. Carlos Sainz cerró la sprint en la 17ª posición, lejos de los puntos y muy condicionado por un fin de semana en el que el coche no ha terminado de funcionar ni en clasificación ni en tanda larga. La falta de ritmo puro y de velocidad en recta dejó al madrileño atrapado en el tráfico, sin opción real de subir posiciones.

Todavía más complicado fue el panorama para Fernando Alonso, que acabó 20º, casi cerrando el grupo. El asturiano, embestido por Checo Pérez al principio, se vio luego lastrado por un Aston Martin falto de agarre y estabilidad, incapaz de convertir la experiencia del piloto en una plusvalía competitiva.

En Silverstone, donde los cambios de dirección a alta velocidad son decisivos, cualquier déficit de carga aerodinámica te expone; Alonso padeció esa realidad durante toda la sprint, sin margen para construir algo distinto desde el habitáculo.

El resultado refuerza el mensaje que Antonelli viene enviando desde el inicio del año: su posición de líder del campeonato no es casualidad. La victoria en la carrera corta le asegura más puntos y, sobre todo, una inercia psicológica clave antes de la carrera del domingo.

Para Hamilton, el segundo puesto es una mezcla de frustración y esperanza: sigue en la pelea, pero ve cómo el protegido de Mercedes se le escapa en momentos clave.