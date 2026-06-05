Se desvelan nuevos detalles sobre la salud de Michael Schumacher durante el juicio de violación a su enfermera

Los hechos ocurrieron hace años y la demanda es hacía Joey Mawson, amigo del hijo del heptacampeón de Fórmula 1. Más información: El rescatista de Michael Schumacher habla por primera vez 12 años después del accidente: sus revelaciones

El juicio contra el piloto australiano Joey Mawson, antiguo amigo del hijo de la leyendo de la Fórmula 1, acusado de haber agredido sexualmente a una de las enfermeras que formaba parte del equipo de cuidados de Michael Schumacher, ha sacado a la luz nuevos detalles sobre la situación del expiloto alemán.

Los hechos que se investigan se remontan al 23 de noviembre de 2019 y habrían ocurrido en la residencia que la familia Schumacher posee en Suiza.

La víctima formaba parte del equipo médico encargado de atender al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 desde el grave accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013.

Durante las sesiones celebradas en el Tribunal del Distrito de La Côte, en Nyon, la denunciante relató que aquella noche participó en una fiesta donde bebió alcohol: "No me había dado cuenta de lo borracha que estaba. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de lo borracha que había estado".

La enfermera aseguró ante el tribunal que al despertar encontró indicios de una posible agresión sexual: "Me desperté en unas sábanas manchadas de sangre".

Michael Schumacher, en el paddock de F1 con el equipo Mercedes. Europa Press

El proceso judicial también ha permitido conocer algunos detalles sobre el dispositivo permanente que rodea a Schumacher y así lo describió el abogado de la víctima: "Es un trabajo extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente".

La denunciante llevaba varios años trabajando como cuidadora del expiloto alemán y formaba parte del reducido grupo de profesionales que se encargan de su asistencia diaria: "La propia familia afirma que su trabajo es perfecto".

Por su parte, Mawson rechaza las acusaciones y sostiene que la relación fue consentida. Sin embargo, durante el juicio se han presentado varios mensajes enviados posteriormente por el piloto australiano a la enfermera.

Entre ellos figuran frases como "lo siento muchísimo de todo corazón" y "lamento mucho el dolor que te estoy causando", leídas ante el tribunal por la acusación.

Las sesiones judiciales también han revelado el elevado grado de privacidad que sigue rodeando la vida de Schumacher.

Los testimonios apuntan a que únicamente un grupo muy reducido de personas tiene acceso al expiloto, una política que la familia ha mantenido durante todos estos años para proteger su intimidad y evitar filtraciones sobre su estado de salud.

Más allá de los hechos que se investigan, el proceso ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Schumacher y ha permitido conocer nuevos detalles sobre la compleja estructura médica y asistencial que continúa acompañando al campeón alemán, cuyo estado de salud sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del deporte mundial.