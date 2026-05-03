Antonelli deja atrás a Norris en la lucha por la victoria y triunfa en el GP de Miami con Carlos Sainz 9º y Fernando Alonso 15º

La candidatura de Kimi Antonelli a pelear por el Mundial de Fórmula 1 es una realidad. El italiano ha vuelto a subirse a lo más alto del podio tras alzarse con una victoria que solo estuvo en peligro tras la salida.

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