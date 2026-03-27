El espectáculo dantesco de Honda en su propia casa: el GP de Japón no salva a Aston Martin del abismo competitivo

Un ingeniero de Honda visualiza el AMR26 en el GP de China.

Es el fin de semana marcado en rojo en el calendario para Honda después de no haber cumplido con las expectativas en Australia y China. El fabricante japonés no podía permitirse protagonizar un nuevo fracaso en su casa, aunque ha sido inevitable.

Fernando Alonso fue 19º y Lance Stroll acabó 21º en la segunda sesión de entrenamientos libres. Desde la fábrica de Suzuka no han conseguido arreglar un AMR26 que sigue manteniendo los problemas de las vibraciones, la velocidad y la falta de fiabilidad.

Ninguno de los parches que han introducido en el monoplaza con el objetivo de salvar los papeles en el gran premio que se celebra en casa han funcionado. Frente a este escenario, la lucha de los Aston Martin es con Cadillac para no ser el peor equipo de toda la parrilla.

"No tuvimos grandísimas sensaciones en cuanto al coche.Sigue siendo lo mismo que teníamos. Estamos en la casa de Honda, debemos estar aquí y apoyarles. Ojalá poder terminar la carrera por primera vez en el año. Completar todas las vueltas es el objetivo", cerró el asturiano.

Una versión que todo Aston Martin comparte. "El objetivo es terminar la carrera porque sí se han dado pasos adelante. Estamos mitigando las vibraciones, no desaparecen por arte de magia", sentenció, por su parte, Pedro de la Rosa.

Las razones de la crisis

Como ya adelantara Adrian Newey, el mayor problema con el que se ha encontrado Aston Martin en su relación con Honda es el cese de la actividad del motorista japonés a finales de 2021. Ese año y medio con actividad muy limitada obligó a reconstruir el departamento de motores, con la salida de figuras clave.

Asimismo, desde Honda han incidido en la complejidad de la nueva normativa, aunque confían en reconducir la situación junto a Aston Martin lo antes posible.

Koji Watanabe y Adrian Newey, en la rueda de prensa de Aston Martin.

Saben que necesitarán tiempo y paciencia, pero también destacan el talento de ambas estructuras y la importancia de avanzar paso a paso, de forma conjunta.

La fiabilidad y el rendimiento no están, es una realidad. Otra es que el Gran Premio de Japón altera con el nuevo rendimiento su fisionomía. Se complica la cosa en el nivel de gestión y despliegue de energía y allí Honda, foco de la mayor parte de problemas, sufre en demasía durante los primeros Grandes Premios del curso.

Ni puede con Cadillac, y Alonso sólo pudo ser mejor que Lance Stroll, Sergio Pérez y un Arvid Lindblad que apenas pudo dar la vuelta de instalación.

El balance del viernes no permite demasiadas fiestas. Con Alonso firmando un 1:33.596 que se queda a 3.463 del 30.1 de Oscar Piastri y el único foco en terminar, pues el salir del pozo sigue siendo una tarea que no llegará hasta bien avanzada la temporada.

El peso simbólico de correr en Suzuka

Para Honda, un mal fin de semana en el GP de Japón no es un tropiezo más en el calendario: es un fracaso notorio frente a su propio público, sus accionistas y sus ingenieros.

El daño reputacional se amplifica por el contraste con la era Red Bull: entre 2021 y 2024, el motor Honda -aunque operado por Red Bull Power Sources- ganó cuatro campeonatos de pilotos y dos de constructores.

Ahora ese mismo fabricante aparece ligado a un coche que no puede completar una carrera y cuyos problemas recuerdan al episodio más oscuro de su historia reciente: las vibraciones del motor de 2017 con McLaren.

El mensaje de Alonso a Honda tras ser papá hace unas horas



🗣️ "Es su carrera de casa, en un momento difícil hay que estar aquí, apoyarles. Ojalá acabar la carrera"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/RSCpsMgrbZ — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2026

La guerra en la alianza Honda - Aston Martin ya ha comenzado. El fabricante nipón ha sacado el orgullo herido tras firmar una actuación bochornosa en los entrenamientos libres del GP de Japón y ha pasado al ataque contra Aston Martin. Asumen la responsabilidad... pero no al completo.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, ha defendido que el problema de las vibraciones del monoplaza no es exclusivo de la unidad de potencia y que el chasis diseñado por Adrian Newey tiene su parte de responsabilidad.

Ante un previsible mal fin de semana donde acabar la carrera ya sería una buena noticia, el objetivo está puesto en el GP de Miami (3 de mayo). Allí Honda espera introducir el primer motor para salir de la crisis.