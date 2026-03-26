Fernando Alonso (42), piloto de F1: "Mi familia es la base de mi vida y comparto todo con ellos"

Fernando Alonso ha vivido uno de sus días más felices fuera de un circuito. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha convertido en padre por primera vez junto a la periodista deportiva Melissa Jiménez, que ha dado a luz al hijo en común de la pareja.

Para Alonso, que durante años confesó que la paternidad era "el mayor sueño de mi vida", el momento no podía ser más emotivo: el nacimiento de su primogénito le obligó a retrasar su llegada al Gran Premio de Japón en Suzuka, prueba inequívoca de que, por encima de cualquier carrera, la familia siempre va primero.

Y esa jerarquía no es nueva en él. El asturiano lleva años siendo extraordinariamente claro al respecto. "Mi familia es la base de mi vida. Con ellos comparto todo, incluidos mis pensamientos, mis sueños y mis metas. Nunca hago nada sin hablarlo antes con mi familia", declaró en una entrevista al diario alemán Bild.

Una afirmación que, lejos de ser un lugar común, se sostiene con hechos concretos: sin importar la zona horaria ni la agenda, Alonso tiene por costumbre hablar con sus padres antes o después de cada carrera.

"Llamo a mi madre antes de pilotar o después. No importa realmente en qué zona horaria esté o lo mucho que tenga que hacer, siempre voy a intentar hablar con ellos por Skype", explicó el propio piloto.

Fernando Alonso, en el paddock de la F1 EFE

Detrás de esa devoción familiar hay una historia de sacrificio que Alonso no olvida. Su padre, José Luis Alonso -de profesión especialista en explosivos-, fue mentor, mecánico y representante del campeón desde que este tenía tres años y subió por primera vez a un kart que su progenitor había fabricado artesanalmente para su hermana Lorena.

"Mi padre era un aficionado al karting y fabricó un kart para mi hermana. Una vez me subí y me gustó de inmediato. Mi padre dijo: '¡Eres bueno!'", recordó Alonso.

Desde entonces, el presupuesto familiar se volcó en su carrera: "En mi casa, una buena parte del sueldo de los dos lo gastaba yo en el karting. Ver la cara de mi padre después de cada carrera era la mejor manera de devolverlo", reconoció el piloto.

Esa educación en valores, hecha de esfuerzo y austeridad, fue el otro gran legado de José Luis: "Mi padre me ha inculcado unos valores y una educación. Yo sabía valorar lo que tenía", subrayó Alonso.

Una formación que también tiene nombre propio en femenino: su madre, Ana María Díaz, trabajó durante años en El Corte Inglés de Oviedo y ha sido descrita por quienes rodean al piloto como una figura clave en su vida.

Ahora, convertido en padre, Alonso cierra el círculo que siempre soñó. "Quiero tener una familia. Es el mayor sueño de mi vida. Es algo en lo que, cuando deje de correr, encontraré mi felicidad", confesó en 2023 al New York Times.

Ese sueño, que tanto tardó en llegar, por fin es realidad. Y sus padres José Luis y Ana María, que tanto sacrificaron para que su hijo llegara a lo más alto del automovilismo mundial, ahora se estrenan también como abuelos.