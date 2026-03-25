Fernando Alonso llegará tarde al Gran Premio de Japón de F1 por el inminente nacimiento de su primer hijo

Fernando Alonso no estará en Suzuka el jueves. Aston Martin ha confirmado que el piloto asturiano llegará tarde al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 por "motivos familiares personales", una ausencia que todo el paddock vincula directamente con el inminente nacimiento de su primer hijo junto a la periodista Melissa Jiménez.

La escudería británica ha sido escueta pero clara en su comunicado oficial: "Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá a las ruedas de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y se personará en el circuito a tiempo para correr el viernes".

El bicampeón del mundo se perderá así la jornada del jueves en Suzuka, reservada habitualmente a los actos de prensa y medios, pero estará presente a partir del viernes para disputar los Libres 2 y preparar la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

La ausencia de Alonso en los primeros entrenamientos libres no es una novedad de última hora. Aston Martin ya había anunciado previamente que su tercer piloto, el joven estadounidense Jak Crawford, de 20 años, ocuparía el AMR26 en la FP1 del viernes como parte de la obligación reglamentaria de alinear a un novato en dos sesiones por temporada.

Crawford ya tuvo experiencia sobre el AMR25 en 2025 y lleva meses trabajando en el simulador de Silverstone. La novedad es que Alonso tampoco acudirá al jueves, algo que ya sí está relacionado directamente con la paternidad.

Gran Premio crucial

El Gran Premio de Japón es especialmente significativo para el equipo de Silverstone desde el punto de vista técnico. Aston Martin llega a Suzuka sin haber terminado una carrera en lo que va de temporada -ni Alonso ni Lance Stroll-, lastrado por los graves problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda.

El propio Alonso había adelantado semanas atrás que las mejoras del AMR26 estarían listas para Japón.

Desde Honda, su ingeniero jefe Shintaro Orihara ya ha advertido de la situación: "Hemos centrado nuestros esfuerzos para seguir mejorando nuestra fiabilidad. Sabemos que debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos. No estamos al nivel que queríamos para este fin de semana, pero seguiremos trabajando duro".

La cita de Suzuka es la tercera del campeonato. De momento, Fernando Alonso no ha logrado completar ninguna carrera. El tiempo corre en su contra, acaba contrato este año y ahora mismo su futuro de cara al año que viene es toda una incógnita.