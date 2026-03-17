Aston Martin mueve ficha en plena crisis con Honda: Lawrence Stroll busca nuevo jefe y suena Christian Honer

El ambicioso proyecto conjunto de Aston Martin y Honda no cesa de mostrar grietas. La llegada de Adrian Newey a Silverstone en marzo de 2025, con el objetivo de liderar el desarrollo del monoplaza AMR26 como socio accionista y diseñador jefe, simbolizaba el inicio de una nueva era.

Sin embargo, con el paso de los meses, el propietario del equipo, Lawrence Stroll, amplió sus responsabilidades al proponerle también como jefe de equipo en sustitución de Andy Cowell.

Apenas disputados dos grandes premios y en medio de un inicio de temporada decepcionante, el propio Newey admite que la carga del cargo excede lo esperado. El ingeniero británico reconoce que sus nuevas funciones suponen una distracción respecto a su cometido principal: el diseño y la evolución del coche.

En consecuencia, Stroll ya se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un perfil que asuma la dirección del equipo.

"Al observar la situación actual, existen desafíos similares a los de cuando empecé en Red Bull en cuanto a prácticas laborales y comunicación", explica Newey en declaraciones recogidas por motor.es.

Koji Watanabe y Adrian Newey, en la rueda de prensa de Aston Martin.

"La diferencia es que entonces mi papel estaba limitado al departamento de ingeniería. Ahora abarca toda la empresa, lo que lo convierte en un rol mucho más amplio". El británico admite, además, que esta amplitud de funciones interfiere en su trabajo creativo: "¿Me distrae de mi labor principal? Un poco…".

El complicado arranque del curso, marcado también por los problemas con la unidad de potencia de Honda, dibuja un panorama incierto y obliga a replantear la estructura interna.

En este contexto, Antonio Lobato describe un clima de "tensión, nervios y decepción", al tiempo que señala una evidente falta de liderazgo.

A su juicio, la escudería necesita reaccionar con urgencia: "Newey es el mejor diseñador de la historia, pero no responde al perfil de un jefe de equipo con exposición pública", manifestó en DAZN.

En busca de un líder

Lobato subraya además la inestabilidad en la dirección deportiva: tres jefes en tres años y un último nombramiento que, en la práctica, no ejerce como tal. "Debe centrarse en lo que mejor sabe hacer. El equipo necesita a alguien que dé la cara, que represente a Aston Martin ante la FIA, la FOM y los medios", advierte.

Mientras tanto, la presencia de Newey en los circuitos será limitada. El ingeniero, de 67 años, no acudió al Gran Premio de China en Shanghái -una ausencia que el equipo asegura que estaba prevista- y tampoco estará en todas las citas de 2026.

Desde la escudería insisten en que dividirá su tiempo entre las carreras y el trabajo en el AMRTC de Silverstone, donde dirige el área técnica.

En paralelo, resurgen viejos nombres. Según la prensa británica, Christian Horner aparece como el candidato ideal para asumir el mando. No obstante, su posible llegada no está exenta de polémica, dado que la salida de Newey de Red Bull estuvo vinculada, en parte, al deterioro del ambiente interno tras la denuncia por acoso contra Horner.

Lawrence Stroll, en los test de Baréin. Europa Press

El nombre del exresponsable de Red Bull ya fue vinculado a Aston Martin el pasado noviembre, tras la salida de Cowell, aunque entonces el equipo lo desmintió con contundencia. Ahora, en plena crisis, vuelve a cobrar fuerza.

Horner, de 52 años, fue destituido el pasado julio tras un año convulso, cerrando una etapa histórica en la que acumuló ocho títulos mundiales de pilotos y seis de constructores junto a Newey.

Más recientemente, ha explorado nuevas vías empresariales: junto a un grupo inversor, mostró interés en adquirir un 24% de Alpine, actualmente en manos del fondo Otro. Sin embargo, la operación podría verse frustrada por la irrupción de Toto Wolff, que estudia una contraoferta para hacerse con ese paquete accionarial.