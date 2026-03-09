Japón cambia las normas: los españoles que viajen al GP de F1 se libran de pagar el triple por el nuevo impuesto

Los españoles que viajen al GP de Japón de Fórmula 1 de 2026 se van a "salvar" de una subida importante en el coste de su billete de vuelta: no pagarán todavía el nuevo recargo del International Tourist Tax, que Japón triplicará a partir del verano. Buenas noticias para los hinchas de la F1.

El International Tourist Tax es el impuesto de salida que Japón cobra a todas las personas que abandonan el país por vía aérea o marítima. Se aplica desde enero de 2019 y se incluye automáticamente en el precio del billete, de modo que el viajero no tiene que hacer ningún trámite adicional en el aeropuerto.

Hasta ahora, el importe era de 1.000 yenes por persona y por salida, y lo pagan tanto turistas extranjeros como residentes y ciudadanos japoneses mayores de dos años.

Este impuesto se destina a financiar políticas turísticas y de mejora de infraestructuras. Entre sus objetivos están reforzar las medidas contra el sobreturismo, mejorar las instalaciones de los aeropuertos, modernizar el control de fronteras, proteger enclaves patrimoniales y repartir mejor el flujo de visitantes hacia regiones menos saturadas.

Es una forma de que quienes se benefician del sistema turístico contribuyan directamente a su mantenimiento y a reducir el impacto en destinos muy presionados como Tokio, Kioto u Osaka.

El impuesto se triplica

El Gobierno japonés y los partidos en el poder han fijado en su reforma fiscal de 2026 un fuerte incremento de este tributo. A partir del 1 de julio de 2026, el International Tourist Tax pasará de los actuales 1.000 yenes a 3.000 yenes por persona, un aumento del 200% que encarecerá todas las salidas internacionales desde aeropuertos y puertos japoneses.

La fecha del 1 de julio está recogida en el esquema de reforma fiscal para el ejercicio 2026 y en varios comunicados y análisis de la subida.

Una de las calles de Tokio, la capital de Japón. iStock

En la práctica, esto significa que todos los viajeros que abandonen Japón a partir de ese 1 de julio de 2026 verán 3.000 yenes cargados en su billete, mientras que quienes salgan antes seguirán pagando el importe antiguo de 1.000 yenes.

El impuesto no distingue nacionalidades: afecta por igual a turistas españoles, estadounidenses, europeos, residentes extranjeros y japoneses, con exenciones muy concretas como tripulaciones o pasajeros en tránsito que permanecen menos de 24 horas.

Los aficionados se libran

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2026 se disputará en el circuito de Suzuka, en la prefectura de Mie. El fin de semana de F1 está programado del 27 al 29 de marzo de 2026: entrenamientos y clasificación el viernes 27 y sábado 28, y la carrera el domingo 29 de marzo.

Será, además, la tercera cita del Mundial 2026, adelantando en el calendario a su posición habitual de final de temporada.

Para un aficionado español que vuele a Japón para vivir en directo el GP, eso implica que tanto la ida como la vuelta se producirán, en la inmensa mayoría de los casos, varios meses antes de que entre en vigor la subida del impuesto de salida. Incluso quienes alarguen el viaje para hacer turismo por el país seguirán muy lejos de esa frontera temporal del 1 de julio.

La clave está en la fecha efectiva del cambio fiscal: la subida del International Tourist Tax a 3.000 yenes solo se aplica a los vuelos y salidas desde Japón a partir del 1 de julio de 2026. Todo billete con salida anterior a ese día mantiene la tasa original de 1.000 yenes por pasajero.

Dado que el GP de Japón se celebra el último fin de semana de marzo, los aficionados españoles que viajen específicamente para la carrera y regresen a España en los días posteriores seguirán abonando el importe antiguo.

En otras palabras: un hincha que vuele, por ejemplo, de Madrid a Tokio o Nagoya para el Gran Premio y tenga su vuelo de vuelta a España en marzo o principios de abril de 2026 pagará 1.000 yenes de International Tourist Tax, la cantidad vigente hasta ahora.

Si ese mismo viaje se realizara después del 1 de julio, el coste de la tasa se triplicaría hasta 3.000 yenes, encareciendo el billete de salida del país. La combinación de un GP adelantado en el calendario y una subida aplazada hasta el verano deja un pequeño respiro fiscal a los aficionados españoles que sueñan con escuchar los motores de la Fórmula 1 en Suzuka sin pagar todavía el nuevo peaje turístico japonés