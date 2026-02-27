Rueda de prensa urgente de Honda sobre el Aston Martin AMR26: "El desafío es enorme, tenemos problemas graves"

Honda ha tenido que dar explicaciones públicas, en una rueda de prensa de urgencia en Japón, sobre el delicado momento que atraviesa el Aston Martin AMR26 a las puertas del estreno del nuevo reglamento de 2026.

La comparecencia ha servido para detallar por qué el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll ha vivido una pretemporada tan complicada y para admitir que el reto que tienen por delante es tan grande como inquietante: "el desafío es enorme, tenemos problemas graves".

En la cita han intervenido el presidente de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, y el director ejecutivo Ikuo Takeishi, que han puesto negro sobre blanco los fallos detectados en el AMR26 durante los test.

El monoplaza, concebido como punta de lanza del nuevo ciclo Aston Martin-Honda, apenas ha podido rodar, ha firmado tiempos discretos y llegó a quedarse prácticamente parado el último día por un problema de batería y la falta de piezas de repuesto.

Watanabe ha reconocido que las jornadas de prueba han sido un duro golpe para las aspiraciones del fabricante japonés.

En esa línea, ha admitido que el invierno ha expuesto más debilidades de las esperadas en la nueva unidad de potencia y que desde entonces el trabajo se ha disparado para tratar de contener los daños antes de la primera carrera.

Aun así, HRC insiste en que, como proceso, el test ha resultado útil porque ha permitido localizar con precisión los puntos críticos del paquete técnico.

Vibraciones anómalas

El foco principal está en unas "vibraciones anómalas" que aparecieron durante la pretemporada y que terminaron dañando el sistema de batería de la unidad híbrida.

Takeishi ha explicado que ese fenómeno, fruto de varios factores que se combinan en pista, está en el origen de las averías que han dejado al AMR26 en el garaje durante buena parte de los test.

El problema no se limita además al motor: Honda subraya que se están introduciendo medidas correctoras tanto en la parte de la unidad de potencia como en el propio chasis de Aston Martin.

Fernando Alonso rodando con el Aston Martin AMR26 en los test de Baréin EFE

Para acelerar las soluciones, HRC trabaja ahora en el banco de pruebas de Sakura con un montaje que incluye un monocasco completo, simulando condiciones de pista para estudiar y neutralizar esas vibraciones.

Según ha detallado la dirección técnica, se está llevando a cabo un análisis intensivo del comportamiento dinámico del conjunto, a la vez que se testean refuerzos y ajustes en el sistema eléctrico para evitar nuevos daños en la batería cuando el coche vuelva a rodar.

En paralelo, Honda mantiene un contacto permanente con la base de Aston Martin en Silverstone para coordinar cada paso del plan de acción.

La prioridad compartida es llegar al arranque del campeonato con un paquete lo bastante robusto como para completar la distancia de carrera sin incidentes, incluso si el rendimiento aún no está donde el proyecto había soñado estar con la llegada de Adrian Newey, la nueva fábrica y el esperado impulso de la marca japonesa.

Pese al tono grave del diagnóstico, el mensaje final ha querido ser combativo. Watanabe y Takeishi han subrayado que no van a renunciar a las metas marcadas cuando se anunció la alianza con Aston Martin y que, más allá del tropiezo inicial, la hoja de ruta pasa por pelear por victorias con el nuevo reglamento.

"Hay muchas dificultades, pero nosotros vamos a ir a ganar", ha sentenciado el directivo japonés para cerrar una comparecencia que confirma la magnitud del problema... y también la determinación de Honda de revertirlo.