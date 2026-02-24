Russell, piloto de F1, sobre sus inversiones "Colecciono coches mirando a los próximos 50 años. Serán para mis hijos"

George Russell es uno de los pilotos más prometedores de la Fórmula 1 y el gran favorito para pelear por el título mundial en 2026, pero fuera de la pista cultiva una faceta menos conocida: la de coleccionista de coches con mentalidad inversora.

En una entrevista concedida al periodista Adam Hay-Nicholls para su newsletter Luxury Gonzo!, publicada hace unos meses, el piloto de King's Lynn se abrió como pocas veces sobre la planificación que hay detrás de su garaje.

La pieza central de su colección es el Mercedes-AMG One, un hipercar híbrido de 1.049 CV con motor derivado de la Fórmula 1, del que solo se fabricaron 275 unidades. Russell desembolsó 2,4 millones de libras por él, una cifra que en el momento de comprometerse con la compra le generó verdadero vértigo.

"Hace tres años, cuando me comprometí con el coche, probablemente no podía pagarlo. Estaba forzando mucho la situación, pero tenía fe en la progresión de mi carrera. No quería perder la oportunidad, pero estaba bastante nervioso", reconoció en la citada entrevista.

El vehículo llegó en abril del año pasado, pintado en un tono azul marino a medida bautizado como Cote d'Azur, en homenaje a su vida en Mónaco.

El Mercedes-AMG One que tiene George Russell en su colección

Algunos ejemplares del AMG One ya se revenden por hasta 4,4 millones de libras, casi el doble de su precio original. Sin embargo, el británico insistió en que no lo compró para especular. Lo conduce semanalmente por las calles del Principado y lo llevó hasta la casa de sus padres en Norfolk durante el GP de Silverstone.

Pero el AMG One es solo otro capítulo de un plan más ambicioso. Russell aspira a reunir un garaje con cuatro joyas de Mercedes: el propio AMG One, un 300 SL Gullwing de los años 50, un 280 SL Pagoda y el codiciado CLK GTR de finales de los 90, del que solo se fabricaron 28 unidades.

El piloto confesó que conducir la versión roadster del CLK GTR fue una experiencia que le marcó y lo calificó como su coche favorito de todos los tiempos.

Lo que distingue a Russell de otros pilotos con garajes millonarios es la filosofía detrás de cada compra. No busca acumular coches por capricho, sino que concibe su colección como un legado familiar.

"Quiero pasar esta colección a mis hijos, y tienen que ser los coches adecuados: los mejores de los mejores. Estoy mirando mi colección en el contexto de los próximos 50 años y soy muy paciente con ello", declaró al citado medio.

Con 28 años y un contrato que según The Independent elevará su salario a unas 30 millones de libras anuales en 2026, Russell gestiona su patrimonio con criterio.

Antes de permitirse el AMG One, lo primero que hizo al empezar a ganar dinero en la F1 fue devolver a su padre Steve las 1,5 millones de libras que la familia invirtió en su formación en el karting, según reveló al Daily Mail.

Un gesto que retrata a un piloto que creció en una granja de cereales en los Fens y que ahora planifica su garaje como quien construye una cartera de inversión