Fernando Alonso muestra la cruda realidad en Aston Martin con un motor sin garantías mientras Mercedes mete miedo

La pretemporada ha terminado para Fernando Alonso de la manera más cruel posible. El AMR26 sufrió una nueva avería en la unidad de potencia que le impidió al asturiano terminar la sesión matinal e incluso subirse al monoplaza por la tarde.

Los rostros de desolación en el garaje volvieron a ser el reflejo de la situación que se vive en Aston Martin: una decepción tan grande como el nivel de dificultad que atañe saber qué motor ha creado Honda.

Con un sonido grave, la sexta marcha clavada y obligando a frenar en seco en la curva 4 de Bahréin. Alonso debía bajarse del AMR26 y la pretemporada se acababa así salvo un giro de los acontecimientos para el último día -reservado al completo para Lance Stroll-.

El AMR26 se para en plena simulación de carrera de Fernando Alonso#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/MQJeA5FbfR — DAZN España (@DAZN_ES) February 19, 2026

No era un mal día hasta entonces, Fernando sumaba 68 vueltas tras una mañana productiva. Pero, como en días anteriores, "un problema en la unidad de potencia" llevó al piloto a "parar el coche como medida de precaución", puntualiza Aston.

Desde la escudería de Silverstone han sido reacios a señalar con el dedo a su socio de motores, Honda, por el respaldo que merece un fabricante que ha ganado Mundiales con Red Bull, pero es un hecho que el chasis futurista de Newey no encuentra, por ahora, un propulsor a su altura.

Son muchos problemas, pero confluyen en uno final, Alonso apenas ha rodado en tandas de calidad o solidez y llegará a ciegas a Melbourne para el inicio de la temporada.

Stroll ya habla de un coche muy distinto y con soluciones para Albert Park y puede ser cierto, pero cuesta creerlo en dos semanas como restan para la primera cita.

En la parte de la cabeza, Antonelli con el Mercedes se lleva el mejor tiempo hasta ahora, que será batido mañana en en cierre de la pretemporada. Pero hay dos coches que han bajado a 1:32 y los dos con motor Mercedes, pues Piastri se quedó a media décima del italiano.

Verstappen y Hamilton muy cerca, demostrando que son los cuatro equipos de los que saldrá el ganador en Australia. Y luego dos sorpresas, Franco Colapinto en 1:33.8 con el Alpine (motor Mercedes)... Pero la más grande es la de Audi, en 1:33.9 con Hulkenberg.

MAX VERSTAPPEN Y RED BULL EN TODO SU ESPLENDOR 🔥



Disfruten con la vuelta más rápida de todos los test 🍿#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/XUnRnsaKtj — DAZN España (@DAZN_ES) February 19, 2026

Han cogido un modesto Sauber, han hecho un chasis muy decente que se comporta bien en curva y es rápido en tandas y han construido un motor desde cero en Neuburg que es la envidia de Honda (más bien en Aston Martin) ahora mismo, en condiciones más ventajosas de inicio.

El mérito es mayúsculo para la firma de los cuatro aros y esta semana están mostrando que llegan para ser una referencia dentro de pocos años. La revelación sin duda, aunque tendrán que confirmarlo en Australia.