Confirmado por Antonio Lobato: a Fernando Alonso le espera "otro año en el infierno" con Aston Martin en 2026

El segundo día de test de Baréin ha dejado un panorama inquietante para Fernando Alonso y Aston Martin. Antonio Lobato, desplazado al circuito, analizó junto a Cristóbal Rosaleny la jornada en el canal de YouTube de SoyMotor y trasladó un mensaje demoledor desde dentro del box verde.

Alguien del entorno del asturiano le ha confesado que les espera "otro año más en el infierno", en referencia a la temporada 2026. Una frase que resume el clima de pesimismo que empieza a instalarse alrededor del proyecto del AMR26 y de la nueva era de motores Honda.

Durante el vídeo, Lobato explicó que la jornada había confirmado los peores presagios sobre la unidad de potencia. El periodista recordó que "va mal la unidad de potencia Honda, va mal y está retrasada", y que en el paddock se habla de "fallos gordos" en ese primer eslabón de la cadena de rendimiento.

Para él, en un coche actual "si la unidad de potencia va mal, da igual cómo vaya el chasis o el piloto", y eso coloca a Aston Martin en una situación especialmente delicada justo cuando se estrena el nuevo reglamento.

Lobato hiló ese diagnóstico con las señales que ya había dado Alonso en la presentación del coche. Recordó que el propio piloto avisó entonces de que iban a "empezar con el pie cambiado, pero ya recuperaremos", un mensaje que, según el narrador, suele ser "mala cosa" cuando llega tan pronto.

Fernando Alonso rueda con el AMR26 en la segunda jornada de los test de Baréin Reuters

Más inquietante aún le pareció la respuesta del máximo responsable de los motores Honda, que justificó las dificultades técnicas al subrayar que ahora disponen del "triple de energía eléctrica" y mantienen los "4 megajulios solo en la batería", algo que, en palabras de Lobato, "te hace pensar".

La frase del entorno

A partir de ahí, el comentarista pasó del análisis técnico a transmitir el sentir del entorno más cercano de Alonso.

"He hablado con alguien del entorno de Fernando, que básicamente no es ninguna información técnica, es un sentimiento", introdujo, antes de reproducir esa frase que lo dice todo: "Otro año más en el infierno, otro año más de sufrimiento".

Lobato admitió que escuchar esas palabras le resulta "muy duro" y que reflejan una sensación de frustración compartida.

Pese a ello, dejó espacio para la esperanza a largo plazo. Según explicó, en ese lado del garaje aún creen que "este equipo algún día será campeón del mundo" porque empieza a tener "los mimbres para poder serlo", pero temen que pueda ser "demasiado tarde para Fernando".

Lobato remarcó que ve a Aston Martin como un coche "super extremo" que puede progresar rápido si engrana, pero insistió en que las primeras carreras de 2026 serán "caóticas cuanto menos" y que todo dependerá de si la unidad de potencia permite esa remontada.

En resumen, los casi cien giros de Alonso en Baréin sirven para aprender y acumular datos, pero el mensaje que Lobato trae desde dentro del entorno del bicampeón dibuja un escenario crudo: la convicción creciente de que a Alonso le tocará vivir "otro año más en el infierno" antes de saber si el proyecto Aston Martin-Honda llega a tiempo para sus últimas balas en Fórmula 1.