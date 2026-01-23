Alonso, Newey y Aston Martin, ante su mayor examen: el año de no retorno tras un lustro lleno de promesas e inversiones

Ha llegado la hora de la verdad. Ocho años después de que Lawrence Stroll comprara Force India -rebautizado en Aston Martin tras liderar una fuerte inversión con la marca automotriz a principios del 2020-, el proyecto está próximo a llegar a su fin después de cinco largas temporadas.

El 3 de marzo de 2021 durante la presentación del AMR21, Otmar Szafnauer (antiguo jefe de la escudería) lanzó el mensaje de que las ambiciones del equipo eran sentar las bases para conseguir el campeonato a mediados de la presente década.

"Es mucho más fácil decir que vamos a pelear y ganar un Mundial que hacerlo realmente [...] Necesitamos primero un buen plan para que podamos comenzar hoy y llegar a ser contendientes por el Mundial. Después, tenemos que ejecutarlo", reconoció el rumano-estadounidense.

El 14 de octubre de ese mismo año, Lawrence Stroll anunció una inversión de 295 millones de euros para ampliar la fábrica del equipo Aston Martin Fórmula 1. En dos años, el canadiense renovó las instalaciones de la escudería estando a la vanguardia tecnológica: el mejor túnel de viento y un avanzado simulador.

No obstante, aún faltaba lo más importante. El empresario fichó personal de Mercedes, Red Bull y Ferrari manteniendo el objetivo de ganar el campeonato del mundo. El movimiento del 1 de agosto de 2022 fue, definitivamente, toda una declaración de intenciones.

Los fichajes de Alonso y Newey

Lawrence Stroll llamó a la puerta de Fernando Alonso, quien había vuelto al 'Gran Circo' en 2021 tras dos años desde su retirada. El asturiano quiso hacer un regreso soñado en la escudería Alpine -antigua Renault-, donde había ganado los Mundiales de 2005 y 2006.

Sin embargo, su segunda etapa en la marca francesa fue decepcionante y Aston Martin quiso acudir a su rescate presentándole un proyecto ganador. En su primera temporada con el mono verde consiguió subirse al podio hasta en ocho ocasiones. Alonso, por fin, estaba de vuelta en lo más alto.

Fernando Alonso y Adrian Newey en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Aston Martin

La irrupción de Aston Martin se frenó con el AMR23, el AMR24 y el AMR25. Otra vez a la casilla de salida. Stroll dio un nuevo golpe de timón y fichó a Adrian Newey, el gurú de la Fórmula 1, el ingeniero más exitoso en la historia del automovilismo. La apuesta por ganar había subido.

Aston Martin consiguió juntar al considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 que sueña con ganar su tercer Mundial y al ingeniero que mejores resultados obtuvo a lo largo de su carrera. Alonso, Newey, la fábrica de Silverstone, el personal, la alianza con Honda... todo enfocado en 2026 en una temporada donde todos parten de cero con el nuevo reglamento.

El nuevo reglamento se presenta como una oportunidad para los Aston Martin, Williams, Alpine, Audi, Haas. Al margen de Cadillac, todos están en la misma posición para pelear con Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren. La Fórmula 1 resetea y ahora sí, hay (en principio) igualdad de condiciones.

El próximo lunes 26 de enero se da el pistoletazo de salida a la nueva temporada con los primeros test de pretemporada que se celebrarán en Barcelona. Será la primera vez que los 22 monoplazas compartan asfalto y ahí se empezará a ver en qué posición está cada uno.

Porque los equipos han trabajado durante este invierno en las fábricas a ciegas. Ninguno sabe cómo están los demás y todos creen que han hecho un buen trabajo. Sin embargo, la interpretación del reglamento y la búsqueda de las 'zonas grises' se presenta fundamental.

Un futuro incierto

La presión es máxima para Aston Martin. Ocho años después de que Lawrence Stroll pusiera la primera piedra, el trabajo tiene que dar sus frutos.

En el paddock nadie duda de que la escudería británica está destinada a conseguir su objetivo. Han hecho muy bien las cosas, pero la gran pregunta es cuándo van a empezar a ganar. En cuestión de semanas se obtendrán las primeras respuestas: el 9 de febrero se presentará el AMR26 y el 8 de marzo se celebrará el Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario.

Fernando Alonso, Adrian Newey y Lawrence Stroll, en la sede de Aston Martin Aston Martin

Esta temporada se presenta, posiblemente, como la más importante en la carrera de Fernando Alonso. Su futuro está en el aire y posiblemente ni él sepa, a estas alturas, lo que va a pasar.

Todo va a depender del rendimiento de un AMR26 del que se pretende reflejar la inversión de Lawrence Stroll, el talento de Fernando Alonso y el trabajo de Adrian Newey.