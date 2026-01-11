Un campeón del mundo de la Fórmula 1 confía en que Newey marque la diferencia: "Ojalá pueda aparecer con un cohete"

En los últimos días Aston Martin se ha encargado de publicar mensajes crípticos a través de sus redes sociales manteniendo la máxima confianza en el AMR26 que verá la luz el 9 de febrero. Un monoplaza diseñado al completo por Adrian Newey, sobre quien recae toda la responsabilidad de los resultados que se produzcan este año.

Nadie duda del gurú en la fábrica de Silverstone, como tampoco lo hace Damon Hill, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1996. El británico se impuso con un Williams que parecía imbatible. Un monoplaza diseñado precisamente por el actual 'team principal' de Aston Martin.

"Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete...", dice Hill en tono hiperbólico. "La expectativa es esa, que Aston, que Newey haya encontrado algo", añade en el podcast Stay on track, sobre alguien a quien conoce bien.

En el mismo medio, Johnnie Herbert, conocido por su inquina hacia Fernando Alonso, está en la misma línea que el campeón de la Fórmula 1 hace tres décadas. "Creo que Mercedes ganará el Mundial, pero si hay un equipo que se puede sumar a la lucha con los de arriba es Aston Martin", aseguró.

"Williams lo ha hecho muy bien pero no están preparados", señala sobre el equipo de Sainz, en unas palabras que el propio James Vowles, el director, ha pronunciado. "Alpine, por mucho motor Mercedes que tengan... están en un gran bache, es un caos", señala sobre los de Enstone, dirigidos ahora por Flavio Briatore.

La confianza en el AMR26

Aston Martin será la última escudería que mostrará su monoplaza. Lo hará el 9 de febrero y a falta de menos de un mes para la presentación del monoplaza, la escudería británica no cesa en su empeño de transmitir la máxima confianza de cara al inicio de la nueva temporada.

Lo hace a través de mensajes tan crípticos como cuidadosamente medidos en sus redes sociales. El desarrollo del primer coche verde diseñado al completo por Adrian Newey se ha realizado bajo un secretismo que hace presagiar que han dado con la tecla.

Del gurú de la Fórmula 1 poco se sabe en estas últimas semanas; Fernando Alonso se está preparando físicamente para el 8 de marzo, fecha en la que se celebrará el GP de Australia; mientras que Honda, por su parte, disfruta -por el momento- enviando mensajes de todo tipo.

Fernando Alonso paseando por el 'paddock'. Gtres

Aston Martin lleva mucho tiempo esperando esta temporada. Tras pasar por un año muy complejo, el fin del efecto suelo ya es una realidad. Los de Silverstone ya utilizan el hashtag con el nuevo nombre del monoplaza.

El Gran Premio en Melbourne será el mejor momento para empezar a conocer el potencial real de cada monoplaza. Sin embargo, los equipos no podrán evitar dar pistas durante los test de pretemporada.

Fernando Alonso podrá tener su primera toma de contacto con el coche en la primera prueba de Barcelona, que será del 26 al 30 de enero. El resto de los test serán en Bahréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.