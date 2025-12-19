El primer escándalo en la F1 con el nuevo reglamento: Ferrari, Honda y Audi denuncian ante la FIA a Mercedes y Red Bull

A falta de poco más de un mes para que los nuevos monoplazas empiecen a rodar en el test a puerta cerrada en el circuito de Barcelona-Cataluña, la FIA ya tiene trabajo por delante durante este invierno.

Y es que Mercedes y Red Bull se han situado en el centro de la polémica tras ser acusados de haber recurrido a un supuesto truco en los motores de 2026 que les permitiría mantener una relación de compresión de 18:1, en lugar del 16:1 que marca la normativa.

Una maniobra que ha provocado la reacción inmediata de Honda, Ferrari y Audi, que ya han presentado una reclamación formal ante la Federación Internacional de Automovilismo.

Con un cambio reglamentario de tal magnitud a la vista, en el paddock nadie dudaba de que los equipos explorarían hasta el último resquicio del reglamento en busca de rendimiento.

De momento, el foco está puesto en las unidades de potencia y este martes ha estallado una de las informaciones más relevantes de los últimos meses.

Según publica la revista alemana Motorsport Magazin, Ferrari, Audi y Honda han elevado una protesta ante la FIA por un posible truco técnico que, siempre según sus alegaciones, habría sido detectado en los motores desarrollados por Mercedes y Red Bull Powertrains.

Una diferencia de tres décimas

La polémica gira en torno a la compresión geométrica de las unidades de potencia. El nuevo reglamento técnico fija este parámetro en 16:1, pero los tres fabricantes consideran que Mercedes y Red Bull habrían encontrado la forma de conservar el valor de 18:1 utilizado hasta 2025 y en campañas anteriores.

De acuerdo con las estimaciones recogidas por la citada publicación, esta ventaja podría traducirse en unos 15 caballos extra de potencia, lo que en un trazado como el de Albert Park, el primero de la temporada, supondría alrededor de tres décimas por vuelta.

La relación de compresión geométrica compara el volumen de los cilindros cuando los pistones están en su punto más bajo con el volumen cuando alcanzan la posición más alta. Cuanto mayor es este valor, mayor es el potencial de generación de potencia.

La medición se realiza a temperatura ambiente y, aunque no se conoce con exactitud el funcionamiento del supuesto truco, se sospecha que el uso de temperaturas más elevadas podría provocar la dilatación de los componentes internos.

De ser así, el volumen de los cilindros aumentaría y la relación de compresión volvería a situarse en 18:1, todo ello sin infringir aparentemente, sobre el papel, las exigencias del nuevo reglamento técnico de la FIA para las unidades de potencia de 2026.

La Federación Internacional es consciente del caso y ya trabaja para esclarecer la situación y garantizar la igualdad competitiva entre todos los fabricantes. Queda por determinar si se trata de una ilegalidad manifiesta o de una laguna reglamentaria.

La respuesta de la FIA

Preguntado acerca de ello por Motorsport Magazin, un portavoz de la Federación ha hablado acerca de este asunto y no dan por cerrado el caso, señalando que revisan con frecuencia todas estas cosas para asegurarse de que haya una competición justa y transparente.

"La dilatación térmica puede influir en las dimensiones a temperatura de funcionamiento, pero la normativa actual no exige ninguna medición en condiciones de calor".

"El tema seguirá debatiéndose en foros técnicos con los fabricantes de motores".

"La FIA revisa continuamente estas cuestiones para garantizar la equidad y la claridad. Se pueden considerar ajustes en las normas o los procedimientos de medición para el futuro", según recogen en SoyMotor.