Helmut Marko tira de la manta tras salir de Red Bull: "Haber echado antes a Horner hubiera dejado a Verstappen campeón"

Helmut Marko, quien dejó su cargo de asesor de Red Bull durante las dos últimas décadas, no ha tardado en 'cargar' contra la escudería energética y algunas de sus grandes figuras durante los últimos años.

Sin reparos, el exasesor y figura muy cercana a Max Verstappen desveló en una entrevista con De Telegraaf, la dinámica que se vivió dentro de Red Bull tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull.

"Si hubiéramos despedido antes a Horner, Max Verstappen habría sido campeón este año. Estoy absolutamente convencido de ello", apuntó sobre lo ocurrido en la temporada 2025 donde el neerlandés se quedó a dos puntos de Lando Norris.

El veterano dirigente acusó también a Christian Horner y a su entorno de "juegos sucios" para provocar que le sancionaran. Todo por aquellas palabras respecto al mexicano Checo Pérez en las que había tintes racistas.

"¿Recuerdas cuando en la etapa de Sergio Pérez se dijo que yo había afirmado que los mexicanos estaban menos concentrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue inventado, quizá por ellos. Igual que cuando dije que el desarrollo de nuestro motor no iba bien y que íbamos a perder a Ford. Yo nunca dije eso", dijo al respecto.

Horner quería utilizarlo para suspenderme, pero porque Max entró en escena en Yeda, eso no sucedió. Con mayor frecuencia, fuimos capaces de demostrar que Horner estaba mintiendo en todo y una vez que Chalerm se dio cuenta también, reconsideró su punto de vista", confesó.

"A partir de ese momento, comenzó a ganarse la confianza de Chalerm Yoovidhya. Cuando Didi falleció más tarde ese mismo año, hizo todo lo posible por hacerse con el control con el apoyo de Yoovidhya. Yo hice todo lo que pude en nombre de Austria para evitarlo", sostuvo Marko.