Un expiloto de F1 desvela el 'truco' de Fernando Alonso para no envejecer: "Sigue teniendo 25 años"

Romain Grosjean, expiloto de Fórmula 1 que compartió parrilla con Fernando Alonso durante más de una década, ha ofrecido una perspectiva reveladora sobre lo que distingue al asturiano del resto de pilotos veteranos.

En declaraciones a Motorsport.com, el francés resume en una frase lo que muchos observan pero pocos saben explicar: "Fernando Alonso sigue teniendo 25 años, al menos en su cabeza. Nunca ha envejecido".

La afirmación de Grosjean no es retórica. Proviene de alguien que conoce desde dentro las exigencias físicas y mentales de la categoría reina del automovilismo, habiendo competido en F1 entre 2009 y 2020 con equipos como Lotus y Haas.

Su observación se centra en algo más profundo que el talento natural: la pasión intacta del bicampeón mundial después de casi dos décadas sin levantar un título: "Tiene la misma pasión que cuando fue campeón del mundo en 2005. Es muy impresionante de ver".

Lo extraordinario del caso Alonso, según Grosjean, radica en que mantiene exactamente el mismo hambre competitivo que cuando conquistó sus campeonatos mundiales en 2005 y 2006.

Mientras otros pilotos pierden motivación tras años de resultados discretos, el asturiano ha atravesado etapas enteras con coches poco competitivos sin que su determinación se vea afectada.

El francés es contundente al evaluar la capacidad de respuesta de Alonso cuando tiene material competitivo: "Cuando el coche es bueno, puedes contar con Fernando".

Esta garantía cobra especial significado al revisar el año 2023, cuando Alonso logró ocho podios con Aston Martin y terminó cuarto en el campeonato, demostrando que su nivel técnico no ha disminuido con la edad.

La temporada 2025, sin embargo, ha sido un ejercicio de resistencia. Con apenas 56 puntos y un décimo lugar final, Alonso ha tenido que batallar con un Aston Martin plagado de deficiencias técnicas. A pesar de ello, pulverizó 24-0 a su compañero Lance Stroll en clasificaciones, evidenciando que el problema estaba en la máquina, no en el piloto.

Grosjean identifica un elemento clave que explica la longevidad excepcional de Alonso: la gestión meticulosa de su vida profesional. "Es un piloto muy inteligente en la forma en que gestiona su agenda, su calendario, sus viajes. Todo está planificado desde el inicio del año, y eso también forma parte de su longevidad".

Esta planificación contrasta con el enfoque menos estructurado de otros pilotos y permite al asturiano mantener el nivel físico necesario para competir a los 44 años.

El contraste con Lewis Hamilton resulta ilustrativo. Ambos nacieron en 1981, pero sus respuestas ante las adversidades de 2025 fueron radicalmente distintas. Mientras Hamilton vivió su peor temporada en Ferrari, sin podios y 86 puntos por debajo de Charles Leclerc, Alonso mantuvo la consistencia y el rendimiento individual.

La pasión que Grosjean describe tiene un objetivo concreto: el proyecto Aston Martin para 2026. Con Adrian Newey como ingeniero jefe y Honda como socio oficial de motores, Alonso tendrá finalmente las herramientas que le faltaron durante más de una década.

El asturiano lo sabe, y esa perspectiva alimenta un fuego competitivo que, lejos de apagarse, parece arder con la misma intensidad que hace veinte años.

Cuando alguien como Grosjean -que vivió la dureza de la F1 en equipos modestos y sobrevivió a uno de los accidentes más terroríficos de la historia reciente- se detiene a elogiar públicamente la mentalidad de Alonso, el mensaje es inequívoco: el asturiano no solo sigue siendo presente en la Fórmula 1, sino que potencialmente aún tiene futuro competitivo por delante.