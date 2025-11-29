Piastri no se da por vencido y le arrebata la pole a Norris con Verstappen 3º en una qualy donde Sainz fue 7º y Alonso 8º

Piastri rueda con su McLaren en la clasificación del GP de Qatar. Reuters

La lucha entre los tres gallos del corral está en el momento cumbre. Piastri y Verstappen agotan sus opciones de pelear por el Mundial, mientras que Norris basa su defensa del liderato en no cometer errores.

Sin embargo, en el circuito de Losail no fue él quien los cometió, sino su equipo. Tras la bandera roja provocada por una pegatina en el asfalto que pertenecía al coche de Carlos Sainz, todos los pilotos tenían tiempo para hacer solo un intento, aunque Norris ni eso.

El británico no tenía gasolina y no pudo comenzar la vuelta, por lo que fue un espectador de lujo al presenciar cómo Piastri registraba en morado todos los sectores.

PIASTRI LE LIMPIA LA POLE A NORRIS Y SIGUE CON VIDA EN EL MUNDIAL



VERSTAPPEN SERÁ TERCERO. ¡HABRÁ LUCHA DE PODER A PODER EN CUANTO SE APAGUE EL SEMÁFORO!

Con los Ferrari fuera de la pelea -de hecho Lewis Hamilton saldrá 18º tras caer eliminado en la Q3-, el único que podía plantarle cara a los McLaren era Max Verstappen, ya que además los Mercedes no llegaron a suponer una amenaza clara.

El neerlandes saldrá tercero y a tenor de sus vueltas, no pudo hacer más al volante del Red Bull. Como es habitual en él, 'Mad' Max exprimió al máximo el rendimiento de su monoplaza pero no le dio. Le tocará arriesgar el domingo en la carrera si quiere tener aún opciones de campeonar.

A Carlos Sainz le sacaron a pista con una cinta de plástico en los neumáticos

Carlos Sainz salió a la pista con un trozo de plástico enganchado en los neumáticos, lo que le impidió rodar con normalidad en la última parte de la clasificación. Para retirarlo, la sesión tuvo que detenerse, comprimiendo los intentos decisivos en apenas tres minutos.

Tras reanudarse, el madrileño logró asegurar un meritorio séptimo puesto, justo detrás de los Mercedes y de Hadjar, y por delante de Alonso.

Que el asutiano haya vuelto a meterse en el top-10 y pelee por los puntos con el que probablemente sea el octavo mejor coche de la parrilla sigue siendo algo extraordinario, aunque ocurra dos días seguidos. Él ha sido el piloto que más veces se ha encargado de romper los datos del simulador.

Norris firma su pase sobre la bocina y Alonso ya estaba enganchadito para aprovecharse del rebufo

Si el piloto de Aston Martin es la cara, Lewis Hamilton es la cruz. El siete veces campeón del mundo volvió a caer eliminado en la Q1 (saldrá 18º) y ya encadena dos eliminaciones consecutivas en este mismo circuito.

Mientras tanto, Charles Leclerc pese a sus propios problemas, al menos consigue salvar los muebles y entrar en el top-10. La sorpresa en la clasificación la protagonizaron Isack Hadjar, que saldrá 6º y Pierre Gasly, quien partirá desde la 9ª posición.