Norris firma un fin de semana perfecto en Brasil, se distancia de Piastri en el Mundial y deja casi sin opciones a Verstappen

El británico ya le saca 24 puntos a su compañero de equipo a falta de tres grandes premios para que se termine la temporada.

El Mundial ya se le está empezando a poner muy de cara a Lando Norris tras llevarse la victoria en el GP de Brasil, además del tercer puesto de Max Verstappen y el quinto de Oscar Piastri.

El británico no encontró rival en el circuito de Interlagos, donde se llevó una cómoda victoria, sin sobresaltos. La estrategia salió bien y el ritmo de su McLaren propició que ningún rival le pudiera seguir el ritmo.

Piastri quedó fuera de la lucha tras una acción imprudente, aunque leve, que fue castigada de forma severa por los comisarios. En la resalida de la vuelta seis tocó a Antonelli y acabó provocando el abandono de Leclerc. Mientras tanto, Verstappen no bajó los brazos: el campeón, tras una clasificación muy floja, partió desde el ‘pit-lane’ con un motor nuevo.

A pesar de sufrir un pinchazo en las primeras vueltas, remontó con tres paradas y un ritmo impresionante hasta alcanzar la segunda posición. Superó con brillantez a los dos Mercedes y terminó no muy lejos de Lando. Es cierto que el Mundial se complica, pero no piensa rendirse mientras las matemáticas le den opciones.

La salida fue limpia en cabeza, aunque hubo incidentes entre Hamilton, Sainz y Colapinto. Bortoleto chocó en la curva ocho tras un movimiento brusco de su Sauber cuando Stroll le cerró el espacio, lo que provocó la aparición del coche de seguridad. La posterior resalida fue decisiva: Antonelli no reaccionó bien y Piastri atacó por el interior mientras Leclerc lo intentaba por el exterior.

Los tres llegaron emparejados a la frenada. Piastri bloqueó ligeramente y, en el toque posterior, el Ferrari salió peor parado con la suspensión rota. La FIA sancionó al australiano con diez segundos, un castigo excesivo, porque mantuvo su trazada y dejó espacio.

El bloqueo fue interpretado como culpabilidad, siguiendo una lectura demasiado rígida del reglamento. Así perdió un segundo puesto casi asegurado y terminó en la quinta posición, justo detrás de Russell.

En cuanto a la estrategia, se optó por una carrera a dos paradas, evitando el neumático duro. Verstappen adelantó su primer ‘pit-stop’ tras un inoportuno pinchazo, que paradójicamente le permitió librarse de la Pirelli blanda. Desde ahí, su carrera fue una oda a las grandes remontadas: con tráfico o sin él, fue el más rápido del domingo.

En la parte final tuvo que elegir entre prolongar un último ‘stint’ para defender el segundo puesto o realizar una tercera parada y atacar; Red Bull eligió lo segundo, y Max superó a Russell, aunque no pudo con Antonelli, quedándose a tres décimas. Ahora cede diez puntos y se encuentra a 49 de Norris, quien firmó su séptimo triunfo de 2025.

Sainz estuvo toda la carrera con los puntos a la vista, pero fuera del top-10 virtual. Intentó adelantar sus paradas y por momentos mostró buen ritmo con el Williams, aunque el equipo británico sufrió en las curvas lentas y largas del segundo sector. Terminó 13º.

En Interlagos, otros coches de la zona media brillaron: Bearman fue sexto con el Haas, Lawson y Hadjar (7º y 8º) aportaron puntos a Racing Bulls, Hulkenberg hizo lo propio con Sauber (9º) y Gasly cerró el top-10 con el Alpine.

Alonso estuvo en puestos de puntos tras superar a Hulkenberg en la primera vuelta, pero Aston Martin erró de lleno con los neumáticos duros de salida. Mientras la mayoría de equipos los evitó en su estrategia a dos paradas, ambos AMR25 se vieron obligados a un ‘stint’ eterno, perdiendo ritmo.

Fernando terminó 14º, pese a haber salido 11º, beneficiándose solo de los abandonos. El resultado recordó que los puntos del esprint fueron excepcionales. Hamilton, por su parte, tocó a Colapinto, destrozando alerón y fondo plano, y tuvo que abandonar tras cumplir la penalización. Ningún Ferrari vio la bandera a cuadros.