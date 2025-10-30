Ferrari y Aston Martin pactan su regreso a un gran acuerdo con la F1 que ha ilusionado a los amantes de la competición

Charles Leclerc y Lance Stroll en el GP de China Aston Martin

El mundo del automovilismo y el coleccionismo ha recibido una noticia esperada desde principios de este año 2025.

Ferrari y Aston Martin, dos de las escuderías de la Fórmula 1, han confirmado su incorporación a la colección oficial de Hot Wheels en colaboración con la F1.

A partir de diciembre de 2025, los monoplazas de ambas escuderías estarán disponibles en todo el mundo, completando así una línea que ha cautivado a los aficionados desde principios de año.

La decisión llega tras varios meses de incertidumbre. Cuando Mattel anunció en enero su acuerdo con la Fórmula 1 para lanzar una gama de vehículos a escala 1:64 bajo la reconocida marca Hot Wheels, la colección causó sensación.

Sin embargo, la ausencia de Ferrari y Aston Martin en el lanzamiento inicial generó cierto desencanto entre los seguidores.

Colección de Hot Wheels y la F1

Ocho de los diez equipos de la parrilla estaban representados, pero no los coches rojos de Maranello ni los verdes de Silverstone.

El motivo, según se deslizó entonces, estaba relacionado con licencias exclusivas que ambas marcas mantenían con otros fabricantes como Burago o LEGO, lo que impedía su participación inmediata.

Ahora, ese obstáculo ha sido superado. Mattel ha confirmado que los nuevos modelos estarán incluidos tanto en su línea básica como en la gama premium.

Desde el mes de diciembre, los fans podrán coleccionar o jugar con reproducciones exactas de los coches y pilotos de la temporada 2025.

"Con la incorporación de Ferrari y Aston Martin, la colección Hot Wheels Formula 1 está finalmente completa", declaró Ted Wu, responsable global de vehículos en Mattel.

"Cada coche reproduce con fidelidad el diseño oficial, desde los colores hasta los cascos específicos de cada piloto", explicaron.

La colección ha sido presentada durante un evento exclusivo en México, durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, y ha contado con la presencia de Sergio Pérez, quien regresará a la parrilla el próximo año con el equipo Cadillac F1.

Este tipo de activaciones en directo, que se repetirán a lo largo de la temporada, refuerzan el enfoque experiencial de Mattel, que busca acercar el universo de la Fórmula 1 a los hogares a través del juego y la nostalgia.

Hot Wheels

Una colección que crece

La propuesta de Hot Wheels no se limita a simples modelos de exhibición. Cada monoplaza de la línea premium cuenta con carrocería y chasis de metal, neumáticos Real Riders y cascos específicos para cada piloto.

Además, vienen acompañados de una base para exposición y un embalaje de colección. El precio de estos modelos será de 12,99 euros.

Para quienes busquen una experiencia más accesible o enfocada al juego, también estarán disponibles las versiones básicas, desde 2,49 euros, que mantendrán el diseño oficial aunque con menos detalles de lujo.

En paralelo, la marca ha anunciado distintos sets: un paquete de cinco vehículos (con equipos como Red Bull, Mercedes, , y Williams) saldrá a la venta en enero de 2026.

Mientras, el esperado pack de diez coches, que reúne a todos los equipos de la temporada 2025, estará disponible en verano del próximo año por 24,99 euros.

Pero quizá lo más atractivo para los más pequeños (y no tan pequeños) sean los circuitos inspirados en la competición real.

Pistas como el Sprint Race o el Grand Prix Race incluyen elementos como aceleradores, sistemas DRS manuales y contadores de vueltas, replicando con ingenio la emoción de una carrera real en formato doméstico.

Mattel ha confirmado que estos sets seguirán expandiéndose a lo largo de 2026.

Hot Wheels

La moda del coleccionismo

La unión entre Hot Wheels y la Fórmula 1 ha supuesto un soplo de aire fresco para el mercado de juguetes y coleccionables.

Por un lado, ofrece a los coleccionistas veteranos una nueva línea detallada y auténtica con gran valor de exposición.

Por otro, acerca la emoción del Gran Circo a una nueva generación de niños, que pueden jugar y familiarizarse con los equipos y pilotos actuales.

Ferrari y Aston Martin representan mucho más que dos escuderías. Son símbolos de tradición, innovación y pasión por la velocidad. Su presencia en esta colección no solo la completa, sino que la enriquece.

"Cada coche reproduce fielmente los diseños y decoraciones, ofreciendo a los fans una forma auténtica y única de vivir la velocidad y la emoción de la Fórmula 1", señaló Emily Prazer, directora comercial de la F1.

Con su llegada, la colección Hot Wheels Formula 1 alcanza su madurez y se consolida como una de las apuestas más ambiciosas del año en el sector del juguete.

Para muchos, tener entre las manos un Ferrari o un Aston Martin en miniatura no es solo una forma de juego: es una declaración de amor a la competición más prestigiosa del mundo.