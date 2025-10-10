La estremecedora confesión de Esteban Ocon tras su duro accidente en Miami: "Me mareé en la ducha y oriné rojo"

El accidente de Esteban Ocon en el GP de Miami 2022 con Alpine

Esteban Ocon ha revelado detalles hasta ahora desconocidos sobre el accidente más duro de su trayectoria en la Fórmula 1.

El piloto francés, actualmente en las filas de Haas, ha asegurado que su accidente durante el Gran Premio de Miami de 2022 fue "el más fuerte" de todos los que ha sufrido, y confesó que llegó a desmayarse en la ducha al día siguiente y orinó sangre tras el impacto.

En una entrevista concedida al canal francés Legend, Ocon relató con crudeza los efectos físicos que arrastró tras estrellarse contra el muro en la curva 14 del circuito urbano de Miami, construido en los alrededores del Hard Rock Stadium.

El accidente se produjo durante la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado. Ocon, entonces piloto de Alpine, perdió el control de su monoplaza en la misma curva en la que Carlos Sainz se había accidentado el día anterior.

Su coche impactó de lleno contra el muro de hormigón, provocando una bandera roja y una interrupción de más de quince minutos en la sesión.

"Recibí un impacto de 42G. Para quien vea la repetición del accidente, puede parecer que no fue tan espectacular, pero choqué contra una pared de hormigón", confesó el piloto.

"Me golpeé ambas rodillas contra el chasis y apenas podía caminar después", explicó el piloto. Tardó más de minuto y medio en salir del coche por sus propios medios, lo que ya entonces alertó sobre la gravedad del golpe.

Lo más preocupante, sin embargo, llegó al día siguiente. "A la mañana siguiente estaba en la ducha y me desplomé. Perdí el equilibrio, me sentía fatal".

"Pero aun así salí a correr desde la última posición y terminé octavo. Aunque... oriné rojo. Eso no era una buena señal", confesó Ocon, dejando en evidencia que el trauma físico superó con creces lo que se vio desde fuera.

Esteban Ocon en el muro de Alpine en el circuito de Sakhir en Bahréin Europa Press

Un precedente peligroso

El testimonio de Ocon se enmarca en un debate creciente dentro del mundo del automovilismo sobre las consecuencias físicas de los accidentes y la acumulación de impactos.

En la misma entrevista, el francés explicó que ha vivido varias situaciones límite, aunque ninguna tan dura como la de Miami.

"He tenido algunos accidentes fuertes. Por suerte, nunca han sido excesivamente graves, aunque en algunos he estado cerca de perder el conocimiento. A veces se me nublaba la vista, o me pasaba tres o cuatro días con dolor de cabeza…", detalló.

La conversación surgió a raíz de una pregunta del entrevistador Guillaume Pley sobre el exjugador de rugby Sébastien Chabal, que sufre problemas de memoria por múltiples conmociones.

Ocon no dudó en trazar paralelismos y alertar sobre los efectos acumulativos de los impactos a alta velocidad, incluso en un entorno tan controlado como la Fórmula 1.

Un regreso heroico

A pesar de las condiciones adversas, Ocon completó la carrera el domingo y logró una meritoria octava posición, partiendo desde el fondo de la parrilla.

El calor extremo, que ya había afectado a pilotos como Lewis Hamilton -"Ya he perdido unos cuantos kilos, esto me recuerda a Malasia"-, no frenó al francés en su remontada.

Su rendimiento fue celebrado por el paddock, pero su testimonio posterior revela que fue una actuación bajo un gran sufrimiento físico.

El episodio vivido en Miami refuerza el debate sobre la seguridad en los circuitos urbanos y la idoneidad de los muros de hormigón, sin zonas de escape.

Además, pone el foco en el protocolo médico de la FIA, ya que Ocon corrió al día siguiente tras haber sufrido una contusión que probablemente habría requerido más descanso y seguimiento.