La otra carrera de Álex Palou: un duelo judicial contra McLaren que podría costarle 17 millones de euros y su buena reputación

A la izquierda de la imagen, Zak Brown; mientras que a la derecha está Álex Palou.

La batalla legal que enfrenta Álex Palou y McLaren ya ha comenzado. El Tribunal Comercial de Londres atenderá la denuncia presentada por la escudería británica hacia el cuatro veces campeón de la IndyCar por incumplimiento de contrato.

El conflicto ha escalado de los circuitos a los tribunales, en uno de los litigios más sonados que ha sacudido el deporte motor en los últimos años.

El campeón español, considerado uno de los talentos más brillantes del automovilismo internacional tras alzarse con cuatro títulos de IndyCar y conquistar las míticas 500 Millas de Indianápolis, enfrenta ahora una demanda millonaria por parte del equipo papaya, que le exige hasta 17 millones de euros por presunto incumplimiento de contrato.

Todo comenzó en el verano de 2022, cuando Álex Palou firmó un acuerdo para incorporarse a la estructura de McLaren. En ese momento, la escudería británica buscaba reforzar sus filas en la IndyCar y mantener opciones abiertas para el español en la Fórmula 1, aunque el destino final no quedaba del todo claro.

La situación se enturbió al poco tiempo, cuando Chip Ganassi Racing, el equipo para el que competía Palou, hizo valer una cláusula de permanencia que derivó en una mediación y en la modificación del acuerdo original.

La declaración de Palou

El diario digital Motorsport Magazine desveló en la tarde del jueves una parte de la declaración del campeón de la IndyCar en un juicio en el que se confirmaron las sospechas: su fichaje por McLaren tenía como objetivo llegar a la Fórmula 1.

"Mi ambición era ser parte de la mejor competición de monoplazas del planeta" y, según el español, Zak Brown (CEO de McLaren Racing) le aseguró que tendría esa oportunidad (algo que el británico negó en su declaración).

"Cuando hice los test con McLaren Zak me dijo que podría hacerlo posible y que me prepararía con todo lo que necesitara para llegar a la F1", añadió Palou.

"Me cabreé y me preocupé cuando McLaren fichó a otro piloto novato (refiriéndose a Piastri) además de mí. Pedí a mis abogados que hablaran con él del tema y él les dijo que necesitaban a alguien que pudiera ser rápido para 2023, pero que no interferiría en mis posibilidades de correr en F1", continuó.

"En una cena con Zak Brown me dijo que la decisión de fichar a Óscar no fue suya, sino del jefe de equipo, Andreas Seidl. Me dijo que su rendimiento se evaluaría junto con el mío para el asiento de 2024 y que, según su parecer, mis opciones con la F1 no se verían afectadas por la llegada de Óscar", zanjó-

Álex Palou celebra la victoria en Laguna Seca. Instagram

Palou continuó compitiendo para Ganassi, donde, lejos de verse perjudicado por la crisis contractual, cosechó tres campeonatos consecutivos y reforzó su estatus como referente absoluto de la IndyCar.

Sin embargo, McLaren no cejó en su empeño y siguió reclamando la incorporación del piloto. En paralelo, la escudería fichó a Oscar Piastri para la Fórmula 1, lo que limitó las opciones de Palou para dar el salto a la categoría reina.

Finalmente, en agosto de 2023, Palou comunicó oficialmente su decisión de seguir en Chip Ganassi Racing, desencadenando la demanda formal por parte de McLaren por incumplimiento de contrato.

Un frente abierto

El proceso judicial se prevé que dure hasta noviembre de 2025. McLaren reclama oficialmente una indemnización que oscila en los 17 millones de euros, según diferentes fuentes judiciales y medios especializados.

El equipo británico argumenta que la negativa de Palou a cumplir el acuerdo ha supuesto pérdidas económicas y comerciales muy significativas, incluyendo la ruptura de contratos con patrocinadores, elevación de costes por la contratación de otros pilotos y la pérdida de oportunidades deportivas tanto en IndyCar como en Fórmula 1.

Uno de los puntos cruciales que argumenta McLaren es la pérdida de casi 20 millones de euros provenientes de acuerdos de patrocinio con firmas como NTT Data Americas, que habrían girado en torno a la llegada de Palou al equipo.

Además, se suman los gastos derivados de las pruebas privadas que Palou realizó con McLaren y la compensación que el equipo tuvo que pagar a otros pilotos como Pato O'Ward, rival directo del español, por retenerlo en la escudería en ausencia de Palou.

Zak Brown, jefe de McLaren Racing Reuters

Por su parte, la defensa del piloto catalán, liderada por el abogado Nick De Marco, sostiene que las cifras reclamadas por McLaren son "extremadamente infladas" y que la escudería ya ha mitigado gran parte de los daños que aduce haber sufrido.

De Marco acusa a McLaren de querer "arruinar económicamente" a Palou por una decisión contractual que se vio afectada por circunstancias ajenas a la voluntad del piloto, como el fichaje de Piastri y la falta de una garantía real de ascender a la Fórmula 1.

Declaraciones cruzadas

El testimonio de Zak Brown, CEO de McLaren, está siendo uno de los focos del juicio. Esta semana il británico ha negado rotundamente ante el tribunal que el equipo ofreciese a Palou una plaza fija en la Fórmula 1, reconociendo que, aunque existía la posibilidad, nunca fue una garantía contractual.

Brown sostiene que Palou se benefició de pruebas y oportunidades comerciales facilitadas por McLaren y que luego rompió unilateralmente el compromiso.

La defensa, en cambio, acusa al directivo británico de hacer "falsas promesas de gloria" y mantener una posición evasiva y deshonesta durante el proceso.

La sentencia se espera antes de que finalice el año y podría establecer un precedente relevante en la gestión de contratos y expectativas en el automovilismo. La batalla judicial no ha impedido que Palou tenga un 2025 de ensueño, pero el desenlace del proceso podría tener graves implicaciones no solo para su futuro, sino también para las relaciones entre equipos y pilotos en una industria cada vez más globalizada y mercantilizada.