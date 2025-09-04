Lance Stroll desvela las claves de un Adrian Newey "en trance" y prevé un futuro esperanzador para Aston Martin en 2026

La cuenta atrás para el 26 de enero -fecha en la que se verán por primera vez en un circuito los nuevos monoplazas de Fórmula 1- ha comenzado al tiempo que la presente temporada entra en su recta final.

En Aston Martin todas las esperanzas están puestas en Adrian Newey, quien lleva trabajando exclusivamente en el diseño del coche de 2026 desde el 1 de marzo. El equipo ha decidido invertir tanto en presupuesto, como en tiempo y esfuerzos en el revolucionario monoplaza del próximo año.

De hecho, el ingeniero más laureado de la Fórmula 1 no quiere ni tocar el AMR25. Newey está completamente centrado en el nuevo reglamento y la ilusión se ha disparado también dentro de la propia escudería cuando ven la forma de trabajar que tiene el británico.

Ya lo señaló Fernando Alonso hace unos días y, ahora, lo ha vuelto a poner en valor Lance Stroll. "Creo que Adrian ahora mismo está en trance, concentrado en el diseño del coche del año que viene, está muy apasionado y emocionado con las nuevas reglas", ha revelado el piloto de Aston Martin en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

"Lo que es asombroso de ver es cuánta pasión, concentración y esfuerzo se están invirtiendo en las nuevas normas y también en el equipo, simplemente estar en un nuevo entorno.", expresó el canadiense.

"Tiempos emocionantes"

Y es que Lance se mostró sorprendido por "cómo está animando a todos y creando esta cultura más saludable dentro de toda la fábrica; es bastante asombroso de ver. Newey lo lleva haciendo tanto tiempo y ha ganado más campeonatos que nadie en este paddock, así que supongo que eso lo dice todo", añadió.

Por ello, en Aston Martin confían plenamente en Newey. "No hay muchas razones para no sonreír por la idea de que Adrian Newey fabrique el coche del año que viene, son tiempos emocionantes", ha reconocido Stroll.

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el coche de Lance Stroll Reuters

La incorporación de Adrian Newey no es, ni mucho menos, el único movimiento importante que ha realizado Lawrence Stroll en su apuesta por transformar a Aston Martin en una escudería ganadora.

En los últimos tiempos el equipo de Silverstone también se ha reforzado con figuras de prestigio como Andy Cowell, Bob Bell, Eric Blandin o Enrico Cardile. A esto se suma un paso decisivo para 2026: convertirse en equipo oficial de fábrica al montar las unidades de potencia de Honda.

Está claro que Aston Martin está volcando todos sus recursos en dar un gran salto competitivo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, habrá que esperar unos meses para comprobar si la apuesta da resultados.

Los primeros ensayos de pretemporada están programados entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, seguidos por dos nuevas sesiones en Baréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La verdadera prueba llegará el primer fin de semana de marzo, cuando dé comienzo el Gran Premio de Australia.