Aston Martin estrenará coche en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort: "Mayor potencia y dinamismo"

La segunda parte de la temporada de Fórmula 1 arranca con una novedad muy especial en pista.

En el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort debutará el nuevo Aston Martin Vantage S Safety Car, un modelo que toma el relevo del Vantage que ejercía hasta ahora como coche de seguridad de la categoría reina.

La FIA y Aston Martin han decidido dar un paso más en esta colaboración, apostando por un vehículo que la marca británica describe como "el Vantage más prestacional jamás creado".

El Vantage S, en su versión adaptada como coche de seguridad, presume de un motor V8 biturbo de 4,0 litros con 680 CV y 800 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos y alcanzar una velocidad punta de 325 km/h.

Estas cifras son esenciales para cumplir con las exigencias de guiar al pelotón de monoplazas más rápidos del mundo en cualquier circunstancia de carrera, desde salidas en mojado hasta neutralizaciones estratégicas.

A nivel visual, el coche mantiene el inconfundible Podium Green, el mismo tono que utilizan los monoplazas AMR25 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

El modelo incorpora además una serie de mejoras aerodinámicas, como las rejillas en el capó para favorecer la refrigeración del motor, un alerón trasero que ocupa toda la anchura de la carrocería y la clásica barra de luces FIA que lo identifica inmediatamente en pista.

Aston Martin Vantage S Safety Car

Bernd Mayländer, piloto encargado de conducir el Safety Car en la Fórmula 1 desde hace más de dos décadas, no ocultó su entusiasmo por la llegada de esta máquina.

"La introducción del Vantage S como Coche de Seguridad Oficial de la FIA en la Fórmula 1 representa otro claro paso adelante en la capacidad de rendimiento del Vantage", explica.

"Estoy encantado de ser uno de los primeros en conducirlo y deseando experimentar los mejores circuitos del mundo con el Vantage más prestacional hasta la fecha", declaró el alemán.

Desde la marca británica también subrayan el valor simbólico de este estreno. Alex Long, Director Global de Marketing de Aston Martin, lo definió con claridad.

"El Vantage S representa la cima del rendimiento del modelo que es el corazón palpitante de la marca Aston Martin. Con una mayor potencia y un dinamismo aún mayor, este coche estaba destinado a asumir el prestigioso papel de Coche de Seguridad de la F1".

La llegada de este nuevo Vantage S no desplaza al Mercedes AMG GT Black Series, que seguirá compartiendo responsabilidades como Safety Car oficial, dependiendo del Gran Premio.

En paralelo, el Aston Martin DBX707 continuará en su papel como coche médico de la FIA, aportando otra pieza clave al dispositivo de seguridad en cada cita del calendario.

El estreno en Zandvoort promete ser un atractivo añadido para los aficionados, aunque para los seguidores españoles lo ideal sería que la atención no se centrara en el Safety Car, sino en el rendimiento del AMR25 de Fernando Alonso.

Mientras tanto, el nuevo Vantage S, con su combinación de potencia, equilibrio aerodinámico y diseño impactante, está listo para convertirse en uno de los protagonistas silenciosos de la Fórmula 1.