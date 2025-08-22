Un exmecánico de Ferrari, alto y claro compara la crisis de Vettel con la de Hamilton: "Le ayudaría a poder salir de esta situación"

Los resultados que está registrando Lewis Hamilton en su primera temporada en Ferrari no están pasando desapercibidos para los expertos de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone, Ralf Schumacher, Toto Wolff o incluso el jefe de equipo del inglés, Frédéric Vasseur, se han pronunciado sobre la crisis del inglés.

El último en hacerlo ha sido Francesco Cigarini, exmecánico de Ferrari, quien ha encontrado varios paralelismos entre la situación que atraviesa ahora Hamilton con la que tuvo Sebastian Vettel en su comienzo en Ferrari.

En una entrevista con Sky Sports, el operario transalpino habló de los problemas que tuvo el alemán para adaptarse a la configuración del monoplaza de Leclerc. Mientras que Lewis ha explicado, en diferentes ocasiones, la inestabilidad trasera que ha afligido a su SF-25.

"Leclerc prefiere un coche con una configuración muy precisa, con una parte trasera muy libre que requiere mucha sensibilidad", explicó.

"Cuando Vettel intentó copiar esa configuración, terminó pareciendo un principiante. Creo que eso es exactamente lo que le está pasando a Hamilton ahora. No me sorprendería que llamara a Vettel para intentar salir de esta situación", expuso como una posible solución que no le sorprendería si se concreta.

Un récord negativo

En los casi 20 años de trayectoria del inglés, Lewis Hamilton nunca había estado 13 carreras sin subirse al podio como está registrando este año. En su primera temporada con Ferrari su mejor resultado han sido tres cuartos puestos y su compañero, Charles Leclerc, le está ganando la partida.

Con estas cifras, Hamilton se ha unido a un grupo nada envidiable: los pilotos de Ferrari con más grandes premios consecutivos sin podio al inicio de su etapa con la Scuderia. Sólo Didier Pironi (18) realizó un peor inicio de temporada.

Lewis Hamilton, con la mirada perdida en la rueda de prensa previa al GP de Hungría. Reuters

Y es que tras quedar 12º en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton igualó a Ivan Capelli (14) y ya está solo detrás de Pironi en esta clasificación negativa.

Además, si se suman las últimas dos carreras de 2024, ya son 16 grandes premios sin descorchar el champán, es decir, la peor racha de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1.

La llegada del siete veces campeón del mundo a la escudería más laureada en la historia de la Fórmula 1 formó un binomio que hacía presagiar que acabaría siendo exitoso. No obstante, un año y medio después de haberse hecho oficial el anuncio, ninguna de las dos partes están contentas.

La defensa de Vasseur

El inglés no está cómodo al volante del SF-25 y así se lo ha hecho saber a su equipo. Las expectativas eran muy altas y con el paso del tiempo el sueño se está convirtiendo en pesadilla. Por medio de Vasseur, Ferrari ya reconoce abiertamente el error que han cometido en la relación con el inglés.

"Subestimamos el reto que Hamilton enfrentó al principio de la temporada. Después de todo, venía de una carrera de veinte años en el entorno de Mercedes, y no es fácil cambiar todo eso. Tanto Lewis como yo subestimamos lo que ese cambio significó, desde la cultura hasta la gente".