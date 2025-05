Así son las reglas especiales de la F1 para el Gran Premio de Mónaco que cambiará las estrategias de los equipos

La Fórmula 1 aterriza en Mónaco para celebrar uno de los Grandes Premios más históricos, a pesar del malestar de numerosos aficionados por tratarse de un circuito urbano donde adelantar resulta una tarea extremadamente difícil.

El resultado de la carrera del domingo suele depender del trabajo realizado el sábado en la clasificación, es por ello que la FIA ha decidido renovarse con el objetivo de mantener la emoción en Montecarlo.

Los equipos están obligados a hacer dos paradas y Pirelli lleva su juego de neumáticos más blando, el compuesto C6. Esta decisión viene provocada por el accidente que tuvo el año pasado Checo Pérez con los Haas de Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen, lo que propició la falta de espectáculo.

El mexicano partió en la carrera desde el fondo de la parrilla por su mala 'qualy', motivo por el que arriesgó más de la cuenta con el firme objetivo de recuperar posiciones. Tras el accidente con los Haas, los pilotos aprovecharon para meterse en el pit-lane y quitarse así la parada obligatoria.

Cabe destacar que tras el safety-car, solo seis pilotos hicieron una parada en boxes (la mayoría estando en el fondo de la clasificación), mientras que en las posiciones que dan acceso a puntos no se produjo ningún cambio.

Las nuevas medidas

Desde esta temporada, la FIA ha impuesto que todas las escuderías efectúen dos cambios de neumáticos en la carrera del Gran Premio de Mónaco, tanto si la carrera se produce en seco como en mojado.

Técnicamente, el reglamento no obliga a hacer dos 'pit-stop', sino impone utilizar tres juegos de neumáticos en carrera, de los cuales dos deben ser diferentes (duro, medio o blando). Si la carrera es en mojado, es necesario utilizar dos 'sets' de neumáticos, pero no tienen que ser diferentes.

Esto permite que los equipos puedan aprovecharse de las banderas rojas para ahorrarse los 25 segundos que se pierden en el 'pit-lane'. No obstante, si la carrera se suspendiera y no pudiera renovarse, la FIA sancionará con 30 segundos a todos los pilotos que no hayan usado los tres juegos de neumáticos.

Max Verstappen liderando la carrera del GP de Emilia-Romaña. Reuters

Además, Pirelli, la empresa fabricante de los neumáticos de Fórmula 1, ha introducido la gama 'extrablanda' de neumáticos, el compuesto C6, que ya se estrenó el año pasado en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

"Los equipos siempre encuentran la manera de aplicar una estrategia de una parada, nosotros intentamos llevarlos hacia las dos paradas porque es mejor, más acción, más impredecible y mejores carreras.

Pero cuando los tres compuestos están tan cerca, siempre intentan utilizar el duro y el medio para cumplir con una estrategia a una parada", reconocía Mario Isola, máximo responsable de competición de Pirelli, después de que en Ímola también se impusiera la única parada.