El sueño de Álex Palou en la F1 no pasa por Cadillac: el nuevo equipo tiene otros pilotos y el español sus propias opciones

La entrada de Cadillac a la Fórmula 1 para 2026 no sólo ha sufrido un gran cambio debido a que la nueva parrilla estará formada por once escuderías, sino que además ha supuesto una oportunidad para quienes sueñan con llegar a el 'Gran Circo'. El nombre de Álex Palou ha sonado en varias ocasiones, pero el español sigue sin recibir ninguna llamada y la paciencia se está empezando a acabar.

Lo más cerca que el tricampeón de la IndyCar ha estado de la Fórmula 1 fue en la temporada 2023 cuando McLaren anunció que iba a ser el piloto reserva. Sin embargo, en ningún momento llegó a subirse al monoplaza en un Gran Premio a pesar de que su trayectoria en el mundo del motor le avala. Al volante del MCL60 estuvo en el primer test celebrado en el circuito de Cataluña y poco después en los libres del GP de Estados Unidos.

Cuando parecía que su vínculo con la escudería papaya se iba a prolongar, el piloto decidió romper su contrato con la escudería de Woking, generando una batalla judicial que no le descentró en su desafío por ganar, de nuevo, el título en la IndyCar. En enero de 2024 dio el salto a Cadillac, aunque no es la principal opción de Mario Andretti, jefe de equipo.

Álex Palou es uno de los mejores talentos que hay fuera de el 'Gran Circo' a día de hoy, lo que debería suponer un argumento de peso para que las escuderías valorasen su contratación, de hecho el campeón del mundo en 1978 se deshizo en elogios en el verano del año pasado cuando confesó estar convencido "de que Palou sería competitivo en Fórmula 1".

A pesar de todos los méritos, el objetivo principal de Cadillac-Andretti es tener a un piloto estadounidense al volante y Colton Herta es el gran favorito. El joven californiano es un pupilo del italiano desde hace años y está muy vinculado también a uno de los principales patrocinadores del equipo con sede en Indianápolis: Gainbridge.

Los suministradores de motores

Además de la candidatura de Herta, reconocida por el propio Andretti, existe el condicionante del que va a ser el suministrador de motores del equipo americano. Dado que no se espera que General Motors pueda tener un motor propio antes del año 2028, en sus dos primeras temporadas el nuevo equipo americano tendrá que recurrir a unidades de potencia externas.

Hoy por hoy la máxima candidata es Ferrari, que podría exigir -como sucederá en Haas el año próximo- el puesto para uno de sus pilotos jóvenes. General Motors podría estar en disposición de eludir este condicionante ya que su solvencia económica es mayor y no necesita 'rebajas' en el precio de los motores a cambio de un piloto... pero la tentación estará ahí.

Tampoco conviene olvidar que Palou ha defendido desde su llegada a Estados Unidos los 'colores' de Honda, el motorista rival de... Chevrolet, otra de las grandes enseñas de General Motors. Sus vínculos con la marca japonesa, además, fueron importantes para su aterrizaje en la IndyCar desde la Súper Fórmula.

Alex Palou celebra su título de campeón de la IndyCar EFE

Palou ya no tiene la mente puesta en la Fórmula 1. En ningún momento llegó esa oportunidad y no la espera tampoco. A sus 27 años el tiempo no corre a su favor puesto que no entraría a formar parte de la parrilla como rookie y su experiencia en la IndyCar presumiblemente no le vale en el 'Gran Circo'.

"Hay diferentes vías en el mundo del motorsport, pero para estar en la Fórmula 1 solo hay una, que pasa por competir en las categorías inferiores, F2 y F3. Y luego la vía de Estados Unidos es muy diferente. Tenemos carreras en circuitos ovales y eso en la Fórmula 1 no sirve de nada porque a priori no puedes trasladar esos conocimientos a la Fórmula 1 ni a ningún campeonato europeo", confesó el español en una entrevista al diario Sport.

Desde que se aprobó la entrada de la escudería americana, Mario Andretti dejó claro que uno de los perfiles que más demandaban es gente con experiencia para lograr asentarse rápido a una categoría en la que no es fácil sobrevivir. Por ello, el que será jefe de la escudería admitió que Checo Pérez es uno de los candidatos para hacerse con un asiento en Cadillac, mientras que el otro asiento está reservado presumiblemente a un estadounidense.

"Todos sabemos que la selección en cuanto a querer un piloto experimentado es bastante clara… puede que haya tres pilotos entre los que elegir, pero no voy a decir cuáles", concluyó Mario Andretti al dar algunas pistas sobre los candidatos que tiene Cadillac de cara a la temporada 2026.

WINNERS AT THERMAL!!

LET’S GOOOOOOOOOOO!!! 🏆🏆 pic.twitter.com/qCdgdgwkLb — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) March 23, 2025

En el podcast 'Dura la Vita', el piloto simulador de Aston Martin y amigo de Palou, Dani Juncadella reconoció mostrarle al tricampeón de la IndyCar su malestar porque todo el mundo hable de Checo Pérez y Colton Herta y confesó lo siguiente: "Yo creo, por lo que él me dice, que no tiene ninguna oferta de Cadillac ni la va a tener", lamenta.

"Primero, porque corre para Chip Ganassi, que es Honda, corre en el IMSA con Acura, que es Honda. No tiene oferta y no cree tenerla, creo que Cadillac no es su sitio, si va a Fórmula 1 será en otro sitio. Ojalá aparezca esa oportunidad, yo creo que él desea que le llegue la opción y luego decidir. Sería tremendo ser el primer piloto que rechaza la Fórmula 1", comentó Juncadella.

Por lo tanto, el futuro de Álex Palou seguirá ligado a la IndyCar donde tiene todas las facilidades. En Estados Unidos se ha asentado a nivel profesional y el de Barcelona aún desea dar muchas alegrías al deporte español.