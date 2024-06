Carlos Sainz, anuncio inminente: "En breve diré en qué equipo voy a correr la temporada 2025"

El pasado 1 de febrero, Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton tras la renovación de Charles Leclerc lo que suponía que dejaba sin asiento a Carlos Sainz para la temporada 2025. Tras muchos meses de negociaciones y rumores, parece que la decisión final está pronta a conocerse.

Carlos Sainz ha explicado en El Hormiguero que "la decisión que os puedo adelantar. es que voy a anunciarlo muy pronto porque ya quiero quitármelo de encima". El madrileño ha explicado que desea "tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari. Ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro. Este año tengo un coche que me permite hacer podios, me permite ganar una carrera y me quiero centrarme en eso".

Sobre las opciones de futuro y por qué escudería puede fichar, Pablo Motos le ha preguntado directamente por la opción de Williams, que parece la más probable ahora mismo, y Carlos Sainz ha dejado caer otro mensaje. "No, no hay una. Hay varias. Todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene, estoy en su lista y me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana, pero no voy a firmar ni mañana y voy a tomármelo con un poco de calma. Decidiré pronto y cualquiera de esos equipos que has mencionado, son opción para mí".

Carlos Sainz, en acción en el GP de Mónaco. REUTERS

Las opciones de Sainz

Red Bull, Mercedes, Aston Martin y Audi (Sauber) eran las cuatro grandes opciones en la parrilla para Carlos Sainz en 2025. La primera que se cerró fue la de Silverstone con la renovación de Fernando Alonso.

La opción de Mercedes parecía siempre la más obvia. Un intercambio en el que Hamilton iba a Ferrari y Sainz a la escudería alemana fue el primer rumor nada más saltar la noticia el pasado mes de febrero, pero el paso del tiempo, las declaraciones de uno y otro y los movimientos en paralelo les alejan cada vez más.

Hoy en día todo parece encaminado hacia que el asiento de Hamilton en la escudería de la estrella sea ocupado por el joven Andrea Kimi Antonelli. El piloto italiano es una de las perlas de la academia de Mercedes y antes de saltar a la escudería grande le pondrían a prueba en la humilde Williams.

Red Bull anunció hace unas semanas la renovación de Sergio 'Checo' Pérez, con lo que Carlos veía como se le cerraba la última de las grandes puertas que tenía. Entre las escuderías que quedan sin confirmar sus dos pilotos hay dos opciones que parecen las más viables para Carlos Sainz: Williams y Sauber (Audi desde 2026).

Williams tiene confirmado a Alex Albon y Audi/Sauber ya ha anunciado el fichaje de Nico Hülkenberg para la próxima temporada. En ambas estructuras estarían deseando hacerse con el piloto madrileño y afianzaría una dupla de pilotos para varios años, algo muy importante para el nuevo reglamento que la F1 estrenará en 2026.