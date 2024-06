Un gol en propia puerta de Wöber salva a Francia de Austria y de la mala puntería en su debut de la Eurocopa

Austria

Francia

A la espera de que la Portugal de Cristiano haga acto de presencia, ya están todos en la fiesta de la Eurocopa. Desprecintó el torneo la Alemania de Wirtz; la España del colectivo recogió el testigo que un día más tarde cedieron a la Inglaterra de Bellingham y ahora la Francia de Mbappé confirma su asistencia a la velada veraniega en Alemania. Un solitario autogol de Wöber, después de la acción individual del nuevo jugador del Real Madrid, sella el triunfo de los de Dechamps ante una Austria respondona que no le perdió la cara al partido en ningún momento. [Así hemos vivido la victoria de Francia sobre Austria].

Europa es la cuenta pendiente de Francia en general y Mbappé en particular. El combinado galo no logra levantar el trofeo desde que lo hiciera el propio Deschamps, actual seleccionador, en el año 2000. Y el nuevo jugador del Real Madrid todavía no ha conseguido estrenar su cuenta goleadora en el mencionado torneo. Cinco partidos (los cuatro de 2021 más este), 17 disparos y cero goles

Una cuenta que sigue pendiente tras el choque contra Austria. Armó la jugada del gol, pero lo anotó Wöber en propia. Y, para colmo, fue sustituido tras sufrir un golpe con Danso que le dejó ensangrentado y su participación en la Eurocopa en riesgo. "¿La nariz rota de Mbappé? Al parecer sí, su nariz no está nada bien. Ya veremos. Es lo malo de esta noche. Aunque sea sólo una nariz, es muy molesto para nosotros", declaró Deschamps al finalizar el partido. La nariz de Mbappé enciende todas las alarmas.

Austria arribó en Düsseldorf fiel a los argumentos que le habían llevado hasta la ciudad alemana. Intensidad y ambición, dos intangibles que el profesor Rangnick eleva al máximo y que convierte a los suyos en un combinado difícil de ganar. De hecho, de sus 16 últimos enfrentamientos anteriores, solo habían hincado la rodilla en uno de ellos.

